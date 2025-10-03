Sparta Praga, pe care Universitatea Craiova o va înfrunta în Bănie, pe 11 decembrie, a dispus de Shamrock Rovers cu 4-1 joi seara, în prima etapă din grupa unică din Conference League.

Golul irlandezilor a fost semnat de jucătorul de origine română Daniel Mândroiu (82), fotbalist convocat și la naționala Irlandei, pentru care însă nu a debutat încă. VIDEO AICI

Mândroiu fusese introdus pe teren în minutul 60 la Shamrock Rovers.

Pentru Sparta Praga au punctat Lukas Sadilek (33), Martin Suchomel (45), Asger Sorensen (50) şi Lukas Haraslin (90).

În campionat, unde Sparta este lider, urmează marele derby al Cehiei cu Slavia, duminică.

Rezultatele și marcatorii de joi seara din grupa unică Conference League



Dinamo Kiev - Crystal Palace 0-2

Au marcat: Daniel Munoz 31, Eddie Nketiah 58.

Cartonaş roşu: Borna Sosa (Crystal) 76.

FC Noah - HNK Rijeka 1-0

A marcat: Nardin Mulahusejnovic 6.

Cartonaş roşu: Niko Jankovic (Rijeka) 29.

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans 1-0

A marcat: Jesus Imaz Balleste 57.

Cartonaş roşu: Joseph Mbong (Hamrun) 62.

KuPS Kuopio - FC Drita 1-1

Au marcat: Piotr Parzyszek 74, respectiv Albert Dabiqaj 80.

Lausanne-Sport - Breidablik 3-0

Au marcat: Beyatt Lekweiry 7, Theo Bair 11, Gaoussou Diakite 33.

Lech Poznan - Rapid Viena 4-1

Au marcat: Luis Palma 14, Mikael Ishak 21, Taofeek Ismaheel 45+2, Leo Bengtsson 77, respectiv Andrija Radulovic 64.

Mikael Ishak a ratat un penalty în min. 34 (a apărat Niklas Hedl).

Omonia Nicosia - FSV Mainz 0-1

A marcat: Nadiem Amiri 75 - penalty.

Rayo Vallecano - KF Shkendija 2-0

Au marcat: Unai Lopez 28, Fran Perez 32.

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps FC 5-0

Au marcat: Nemanja Bilbija 12, Duje Dujmovic 21, Slobodan Jakovljevic 40, Vitalie Damaşcan 69, Leo Mikic 85.

AEK Larnaca - AZ Alkmaar 4-0

Au marcat: Waldo Rubio 25, Riad Bajic 54, Djordje Ivanovic 73, Marcus Rohden 83.

Cartonaş roşu: Alexandre Penetra (AZ) 2.

Aberdeen FC - Şahtior Doneţk 2-3

Au marcat: Jesper Karlsson 8 - penalty, Nicky Devlin 69, respectiv Iehor Nazarina 34, Lucas Ferreira 54, Pedro Henrique 60.

Fiorentina - SK Sigma Olomouc 2-0

Au marcat: Roberto Piccoli 27, Cher Ndour 90+5.

Legia Varşovia - Samsunspor 0-1

A marcat: Anthony Musaba 10.

NK Celje - AEK Atena 3-1

Au marcat: Franko Kovacevic 34, 55, 80, respectiv Dereck Kutesa 7.

Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova 2-0

Au marcat: Tomasz Pienko 47, Oskar Repka 80.

Cartonaş roşu: Vladimir Screciu (Universitatea) 53.

Shelbourne Dublin - BK Haecken 0-0

Slovan Bratislava - RC Strasbourg 1-2

Au marcat: Rahim Ibrahim 64, respectiv Alasana Yirajang (autogol) 26, Abdoul Ouattara 41.

Sparta Praga - Shamrock Rovers 4-1

Au marcat: Lukas Sadilek 33, Martin Suchomel 45, Asger Sorensen 50, Lukas Haraslin 90, respectiv Daniel Mândroiu 82.

