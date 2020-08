S-a ridicat si a plecat! "E inuman, e incredibil! Sunt convins ca vin 200 de ore acum! 100% asa va fi, m-am saturat, nu mai pot!" Reactie ireala a lui Petrescu dupa meci

Petrescu nu mai vrea o deplasare lunga in Europa! S-a saturat de drumuri in Kazahstan sau Malta. :)

Super Dan se asteapta la inca un zbor lung pentru meciul din turul 3 preliminar al Europa League. Petrescu s-a plans de tragerile de care are parte CFR in Europa. La conferinta de dupa meciul cu Sepsi, Petrescu si-a amintit si de supararea pe care i-a provocat-o Dinamo Zagreb. Spune ca CFR-ul merita sa castige toate partidele disputate de la startul sezonului, mai putin jocul cu Academica Clinceni de etapa trecuta, rezolvat de pustiul Petrila.

"Meritam sa castigam 3 meciuri si sa nu batem la Clinceni. Acolo nu meritam victoria! In rest, cu Zagreb si azi meritam sa castigam. De Deac ce sa zicem? Nu pot decat sa-l laud pentru ce face pentru echipa si pentru el. Imi pare rau ca n-a lasat el pe altcineva. Daca va dori sa bata, tot el o sa bata si in continuare penalty-uri. Daca era maine tragerea, la ce ghinioane avem... Clubul asta e incredibil, e inuman ce trageri are. Va fi o deplasare de 200 de ore. Vom juca in deplasare. Nu avem norocul sa jucam acasa! Nu avem! 100% va spun, m-am saturat", a spus Petrescu la conferinta de presa de dupa meciul cu Sepsi.

Tragerea la sorti pentru turul 3 preliminar al Europa League are loc marti la pranz si e live video pe www.sport.ro!