"E incredibil ce face acest om. Mai si spune in casca: 'Tanase, galben pentru proteste'. Ce sa-i faci?!" Tanase, nervos din cauza lui Istvan Kovacs

Tanase n-a terminat meciul cu Craiova fara galben. L-a luat pentru proteste la faza in care Vatajelu a fost eliminat.

Golgeterul FCSB spune ca forma slaba a echipei din ultimele saptamani e cauzata de accidentari, suspendari si de programul incarcat. Banca s-a subtiat considerabil. Tanase nu da vina pe Istvan Kovacs pentru infrangerea de la Craiova, dar spune ca arbitrul ar fi trebuit sa dea penalty in favoarea echipei sale si sa-l elimine pe Bancu in minutul 6. Tanase nu intelege nici de ce a luat galben in faza eliminarii lui Vatajelu.

"Nu ne pica bine infrangerea asta. Venisem aici sa scoatem puncte. Din pacate, am ajuns la doua infrangeri consecutive. Trebuie sa ne revenim si sa castigam meciul urmator. Parca n-am fost asa proaspeti in seara asta. Avem un lot subtire. Trebuie sa mergem sa ne refacem. Nu e nimic pierdut. Daca vom castiga urmatorul joc, vom reveni pe primul loc.

Am auzit si eu de faza penalty-ului din prima repriza, dar cred ca a arbitrat OK Kovacs per total. Daca se dadea penalty in minutul 5 si, probabil, rosu la Bancu, era greu sa revina Craiova. Nu arbitrul e de vina ca am pierdut. La faza eliminarii lui Vatajelu, nu i-am spus nimic. Mi-a scos cartonasul galben. E incredibil ce face acest om. Mai si spune in casca: 'Tanase, galben pentru proteste'. Ce sa-i faci?", a spsu Tanase la Digisport.