Unul dintre cei vizați era David Kiki, Becali nefiind mulțumit de randamentul fundașului lateral din Benin în puținul timp în care a apucat să joace la FCSB.

David Kiki e ca și plecat de la FCSB

Totuși, în ultimele zile, părea că Gigi Becali s-a răzgândit, asta pentru că David Kiki era aproape să se califice alături de naționala Beninului la Cupa Mondială, iar asta ar fi însemnat un câștig semnificativ pentru campioana României, întrucât FIFA oferă o sumă importantă de bani cluburilor care trimit jucători la Mondial.

”Nu îl dau afară pe Kiki, nu pot. Are contract. Nu îl bag pe listă, dar el joacă la Mondiale. Iau 600 de mii pe el. Nu îl dau. Dacă se califică, îl mai dau? Rămâne, că iau banii”, spunea Becali zilele trecute.

Totuși, situația s-a schimbat brusc, iar David Kiki este acum mai aproape de plecarea de la FCSB. Motivul? Faptul că Beninul a ratat calificarea directă la Mondial și nu merge nici la baraj.

Fundașul de la FCSB a fost integralist în meciul Benin - Nigeria, pierdut fără drept de apel, 0-4, după un hattrick al lui Victor Osimhen și o reușită a lui Frank Onyeka.

Nigeria și Benin au terminat fiecare cu câte 17 puncte, dar nigerienii au un golaveraj mai bun. Grupa a fost câștigată de Africa de Sud. Naționala Bafana Bafana, unde evoluează Siyabonga Ngezana, merge astfel direct la Cupa Mondială.

Așadar, Gigi Becali se poate mulțumi cu banii obținuți de la FIFA pentru Ngezana.