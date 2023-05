E gata! Adrian Mititelu a stabilit viitorul unui om important din club

Marcel Pușcaș, unul dintre cei mai valoroși conducători de club din Superliga, va continua la formația lui Adrian Mititelu. Pușcaș, om care la Steaua, în anii '90, a reușit să aducă jucători tineri, de mare perspectivă, care ulterior au ajuns și la națională, a devenit om esențial și la FCU Craiova.

Anunțul lui Adrian Mititelu

Pentru Mititelu un lucru e clar: Pușcaș se identifică fără cusur cu valorile omului de afaceri de la FCU Craiova. Mititelu a reușit să-l păstreze în acest sezon pe Juan Bauza, argentinianul dorit în toamnă de Gigi Becali, la FCSB, pentru a face cuplu în avanposturi cu italianul Andrea Compagno.

“Lui Marcel Puşcaş i-am prelungit contractul pe un an. Aşa facem mereu. Asta este înţelegerea între mine şi el. La fiecare an, mai prelungim. Ştiţi cum e în fotbal, nu se ştie ce aduce sezonul viitor. Deci i-am prelungit pe încă un an contractul pentru funcţia de director general.

Este un om pe care ne bazăm. Este un om care a apărat mereu interesele clubului nostru, mai ales atunci când am fost eu o perioadă în silenzio stampa, el a ieşit la bătaie. S-a certat cu toţi, s-a luptat cu Cârţu, cu o grămadă de oameni care dădeau în noi.

Ar fi chiar culmea. Ce fel de om aş fi eu să nu îi prelungesc contractul sau să îl dau afară pe Marcel Puşcaş, când el este un luptător şi care iubeşte culorile acestui club. Nu doar atât, iubeşte din inimă tot ceea ce facem noi aici", a declarat Adrian Mititelu, potrivit Fanatik.

