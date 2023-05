Miercuri seară, PAOK Salonic a pierdut finala Cupei Greciei contra rivalei AEK Atena, scor 0-2. Deși a jucat în superioritate numerică din minutul 6 și a dominat, echipa lui Răzvan Lucescu s-a văzut învinsă, iar antrenorul spune că a fost "rănit enorm" în urma acestui joc pierdut.

Răzvan Lucescu anunță că va continua la PAOK Salonic

În ciuda sezonului mai degrabă dezamăgitor, încheiat pe locul 4 și fără vreun trofeu, Răzvan Lucescu anunță că va contiua la PAOK Salonic, unde mai are un an de contract.

"Da, rămân în continuare în Grecia", a transmis Răzvan Lucescu, în momentul în care a fost întrebat despre viitorul său.

"A fost un an greu, ciudat, dezamăgitor. Sunt sub influența ultimului rezultat. Am jucat 11 finale între Cupă, Champions League în Asia, Cupa Ligii. Am pierdut 4, am câștigat 7 și asta a fost cea mai dureroasă. Am pierdut și furați de arbitri într-un anumit moment, dar ce s-a întâmplat acum m-a rănit enorm.



Era un meci de câștigat, ar fi trebuit să-l câștigăm și n-am reușit. N-am avut curaj să câștigăm. Nu pot spune că a fost vorba de ghinion, am ratat 7-8 ocazii mari și am primit un gol dintr-o prostie. Fotbalul, în final, îi răsplătește pe cei care sunt îndrăzneți și au curaj. Noi n-am avut curaj", a mai spus Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu se află din 2021 la al doilea mandat pe banca lui PAOK Salonic. Antrenorul ar avea o clauză uriașă de reziliere, în valoare de 7 milioane de euro.