Adrian Mititelu a vorbit deschis despre o posibilă fuziune între FCU Craiova și Universitatea Craiova

Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a vorbit deschis despre o posibilă fuziune între clubul său și Universitatea Craiova, condusă de Mihai Rotaru, remarcând faptul că multă lume își dorește să existe o singură echipă în Bănie.

În consecință, finanțatorul a evidențiat și rivalitățile care s-au creat, odată cu apariția clubul său. Adrian Mititelu a mai specificat că există chiar și propuneri pentru ca FCU Craiova și Universitatea Craiova să se fuzioneze.

„Sunt mulți care doresc asta, foarte mulți, dar nimeni nu spune public. Mă lasă pe mine să spun. Eu nu pot să spun prea multe, există propuneri, discuții, dar lucruri generale. Ar fi bine să fie așa, însă nu s-a trecut la o acțiune completă.

Eu nu mai am nicio problemă cu primarul Craiovei, chiar am discutat de câteva ori, evit subiectul fotbal, am alte chestiuni care au legătură cu activitatea dumneai, am niște proiecte imobiliare și mă lovesc de activitatea primăriei, am nevoie de diverse acte. Am închis orice discuție vis-a-vis de fotbal.

E foarte ușor de realizat, amândouă sunt SA-uri, juridic e foarte ușor de rezolvat. Știți foarte bine disensiunile care sunt acolo, ruptura care pare ireparabilă. Sunt multe, nu vreau să spun niște vorbe acum care să ducă la adâncirea crizei, să spune niște răutăți, mă abțin.

A fost ce a fost, s-a ajuns la această nebunie în Craiova, să se urască oamenii între ei, să nu mai vorbească, știu cazuri de frați care nu-și mai vorbesc pe tema asta. Eu n-am vrut să dezbin orașul, am dat totul pentru fotbalul craiovean, chiar dacă am făcut greșeli, n-am vrut să se întâmple chestia asta.

E un fapt împlinit acum, poate cu timpul se va rezolva”, a spus Adrian Mititelu, potrivit SportTotal.

Schimbări în masă la FCU Craiova! Marcel Pușcaș nu va mai fi președintele clubului! Cine îi va lua locul

Adrian Mititelu a anunțat oficial că Nicolo Napoli nu o va mai pregăti pe FCU Craivoa din această vară. În locul italianului, patronul grupării din Bănie a apelat la Joao Janeiro, un antrenor portughez care a activat în campionatul Ungariei.

Însă, pe lângă Nicolo Napoli, Adrian Mititelu renunță și la serviciile lui Marcel Pușcaș. Potrivit informațiilor furnizate de știrile PRO TV și www.sport.ro, mandatul președintelui clubului se va încheia pe 1 iunie, iar locul acestuia va fi luat de Eduard Zelgin, actualul team manager al echipei din vara lui 2022.