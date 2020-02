"E de nivelul Barcelonei, ascultati-ma pe mine!" In laboratoarele FCSB ar trebui sa se faca noii EXTRATERESTRI din fotbal! Pe ce s-au dus milioanele lui Becali

Vintila e fericit cu lotul pe care-l are la dispozitie.

Jucatorii i-au promis ca se lupta pentru titlu, chiar daca au fost loviti serios de CFR in derby-ul inceputului de an in Liga 1. Fostul presedinte LPF Dumitru Dragomir nu e de acord cu evaluarile facute de ros-albastri. Dragomir crede ca Becali mai are nevoie de intariri serioase.

Fostul oficial e insa convins ca FCSB se poate lupta cu orice club din lume la nivelul conditiilor de pregatire. E mult peste orice rivala din Liga 1! Becali a investit milioane de euro la baza din Berceni.

"Are cei mai buni jucatori si e pe 2? Esti pe 2 cand ai cei mai buni jucatori? Ai o problema daca se intampla asa! Nu antrneorul e problema! Vintila e baiat cuminte si antrenor bunicel. Are si Becali 2-3 buni, 4, hai. Dar restu'... Lui FCSB ii lipsesc vreo 6 jucatori valorosi. Patron bun au, o baza de pregatire senzationala... E la nivelul Barcelonei. Daca vedeti ce conditii au, tot, tot... e de nivel mondial totul!", a spus Dragomir la PRO X.