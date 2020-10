"E cel mai rusinos meci! Nu mai stiu ce sa zic, de-am avea noi macar jumatate din ambitia antrenorului..." Sorescu, LA PAMANT dupa infrangerea cu Sepsi

Dinamo a ajuns la a patra infrangere consecutiva din Liga 1!

'Cainii' au pierdut in deplasarea cu Sepsi, 2-0 si au bifat a patra infrangere consecutiva din campionat. Dinamo e pe locul 14, cu doar 5 puncte in opt meciuri.

Deian Sorescu, numit capitan de Cosmin Contra pentru meciul cu Sepsi, a iesit de pe teren la pauza, acuzand dureri la genunchi. Mijlocasul a vorbit la finalul partidei, vizibil dezamagit de prestatia echipei si de rezultatul obtinut.

"Nu avem nicio explicatie, nu ne-a iesit absolut nimic din ce ne-a transmis Mister, macar de am avea jumatate din ambitia si daruirea lui, am fi reusit in seara asta sa scoatm mai mult. Nu avem nicio scuza, mi-e greu sa vorbesc in astfel de moment

S-au adus multi jucaori, cu calitate, se vedem, dar din pacate nu reusim sa castigam. Am avut meciuri in care am jucat mutl mai bine, nu stiu ce se intampla.

Este cel mai rusinos meci de pana acum al nostru, Mister nu are nicio vina, noi suntem cei care intram pe teren si trebuie sa demonstram", a spus Deian Sorescu la finalul partidei.