"E ceas! Cel mai bun, n-ai ce sa-i reprosezi!" Becali a uitat IMEDIAT declaratia si a vrut sa scape de el! Detalii necunoscute din vestiar

A fost aproape sa se desparta de FCSB dupa numai cateva luni!

Alexandru Stan a fost cumparat in toamna de la Astra in schimbul a 300 000 de euro. Becali era gata sa-i dea drumul luna trecuta, nemultumit de ultimele sale aparitii in tricoul FCSB.



"E ceas! Cel mai bun, n-ai ce sa-i reprosezi. Face ce trebuie sa faca pe postul lui", spunea Becali dupa primele meciuri ale lui Stan la FCSB.

Fundasul stanga a iesit repede din lista de favoriti a patronului, scrie Fanatik. S-a aflat la un pas sa plece de la echipa. Numai un detaliu de regulament a facut ca transferul sa nu mai aiba loc. Gaz Metan l-a vrut imprumut pana in vara, iar Becali si-a dat acordul. Numai ca un fotbalist nu poate juca pentru 3 echipe in timpul aceluiasi sezon. Stan, 30 de ani, a imbracat atat tricoul Astrei, cat si pe cel al FCSB in actuala campanie, astfel ca mutarea la Medias a devenit imposibila.

"Stan crede ca e la teatrul Boema. El nu joaca fotbal, e la teatru. Daca vine dupa accidentare trebuie sa dea loburi la misto? E la tenis? S-a nascut la loburi? E prea indolent, parca e pe faleza la plimbare, parca nu e pe teren", spunea Becali despre Stan dupa victoria FCSB cu 3-1 la Botosani, in decembrie 2018.