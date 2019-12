Dusan Uhrin, trist dupa esecul cu Hermannstadt: "N-am avut atitudine!"

Antrenorul Dusan Uhrin a fost suparat dupa esecul usturator, 4-1, de pe terenul lui Hermannstadt.

"Am jucat rau in aparare, asta e cauza principala a esecului. Am lasat jucatorii adversi liberi in careul nostru. N-am avut atitudine, nu stiu de ce. Am facut prea multe greseli unu la unu, iar asta se intampla mereu. Incercam sa reparam erorile, dar n-am avut prea mult timp sa ne pregatim pentru acest joc", a spus Uhrin la finalul meciului de la Sibiu.

"La 1-1 am avut ocazii de a marca, dar nu am reusit sa inscriem. Nu am vrut sa facem un egal, noi ne-am dus sa castigam. Pe Grigore l-am schimbat pentru ca nu reusea sa tina mingea. Montini nu a jucat pentru ca are niste probleme, nu pentru ca se afla in ultimele sase luni de contract", a adaugat tehnicianul ceh.

Dupa esecul de la Sibiu, Dinamo ramane pe locul sapte, bucurestenii fiind la doua puncte de ultima pozitie ce duce in play-off, ocupata in acest moment de Gaz Metan Medias.