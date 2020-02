"Dinamo e o echipa mare doar din punct de vedere al galeriei!" Dusan Uhrin, NEGRU de suparare dupa infrangere! Ce spune antrenorul

Toate fazele sunt AICI.

Dinamo a pierdut primul meci din play-out cu 1-0 in fata Academicii Clinceni. Buziuc a marcat singurul gol al partidei si a adus 3 puncte pentru echipa lui Ilie Poenaru. La finalul partidei, antrenorul lui Dinamo, Dusan Uhrin, a parut total dezamagit de echipa.

"Trebuie sa schimbam ceva, nu trimitem destule baloane in careul advers, nu suntem periculosi pentru adversari. Asta este realitatea. Dupa ce au marcat ei, a fost foarte dificil sa ne revenim. Dinamo e o echipa mare pentru ca are foarte multi fani, e mare din punct de vedere al galeriei. Dar din alte puncte de vedere, e o echipa normala. E clar ca a fost o greseala la gol. Nu sunt deloc multumit de ce am jucat astazi. La meciul din cupa trebuie sa aratam total diferit", a spus Uhrin la Digisport.