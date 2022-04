Dusan Uhrin, fericit după prima victorie pe banca lui Dinamo de la revenirea în „Groapă”. Probleme de efectiv pentru „câini”

Dusan Uhrin, fericit că echipa sa a făcut un meci solid în fața Chindiei în ciuda faptului că „roș-albii” se confruntă cu probleme de lot.

Uhrin, încrezător că echipa sa se va putea salva de la retrogradare

„Este o zi fericită pentru noi deoarece am câștigat, prima repriză a fost așa și așa, dar atitudinea s-a schimbat în a doua repriză. Adversarii au mai avut câteva ocazii în partea a doua, dar până la urmă am gestionat foarte bine și am reușit să câștigăm.

Am câștigat pentru prima oară (n.r. de la revenirea pe banca tehnică) și este primul pas mic către ceea ce ne propunem. Dacă ne concentrăm în continuare, va fi bine. Repet, este doar un prim pas.

Am avut multe probleme de lot, dar cei care au fost disponibili au intrat și și-au făcut treaba foarte bine”, a spus Dusan Uhrin la finalul meciului Chindia - Dinamo, la Digi Sport.

Pentru Dinamo urmează meciul cu FCU Craiova, care se va disputa vineri, 8 martie, de la ora 20:30, în București.