Schimbare de atitudine a lui Steliano Filip după victoria lui Dinamo: "Le-am spus băieților să nu mai facă asta!"

"Câinii" lui Dusan Uhrin s-a impus grație golurilor marcate de Vlad Morar și Christian Irobiso, din repriza secundă, iar Dinamo speră acum la salvarea directă, fiind la șase lungimi în spatele poziției 12, ocupată de CS Mioveni.

Schimbare de atitudine a lui Steliano Filip

Steliano Filip a avut o evoluție bună la Ploiești, a centrat decisiv la golul lui Irobiso și spune că nu vrea să mai facă niciun calcul privind salvarea de la retrogradare și nici să vorbească despre ceea ce a dus nou Dusan Uhrin la echipă.

"Ne bucurăm pentru că am reușit să câștigăm după foarte mult timp. Important e să o ținem pe această linie. Ne bucurăm și sper să continuăm la fel. Suntem conștienți toți la ce club ne aflăm și în ce situație suntem. Eu cred că diferența a făcut-o atitudinea. Nu că a lipsit atitudinea, dar ne-a lipsit șansa, în multe meciuri ba am fost egalați în ultimul minut, ba am luat goluri din nimic. Mă bucur că avem două meciuri la rând fără gol primit, sper ca în meciul viitor să legăm cu o victorie și să o ținem tot așa.

M-a surprins golul lui Morar. Când am văzut că nu-l mai oprește nimeni... la un moment dat, era să-l blochez eu. Sper să o țină tot așa și să dea cât mai multe.

Chiar am vorbit cu băieții, le-am spus să nu se mai facă calcule, dacă mergem la baraj, dacă ne calificăm direct. Să o luăm meci cu meci, să avem continuitate. Victoriile aduc victorii și ne dorim să o ținem pe această linie.

Eu nu vreau să mai vorbesc de foștii antrenori, de actualul antrenor. Vreau să vorbesc pe teren, să-mi fac treaba pe teren și nimic mai mult", a spus Filip.

Pentru Dinamo este doar al cincilea succes din acest sezon de Liga 1 și primul în deplasare, după 33 de partide. Ultima victorie a "câinilor" data din 18 februarie, 4-0 contra lui Gaz Metan.

În urma acestei victorii, Dinamo ajunge la 13 puncte și rămâne pe locul 14, în timp ce Chindia coboară pe poziție de baraj, 13, cu 19 puncte. Ca și retrogradate în Liga 2 sunt Academica Clinceni (5p) și Gaz Metan Mediaș (-11p).