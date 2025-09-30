CFR Cluj ocupă locul 13 în clasament cu doar nouă puncte obținute în 10 etape. Echipa pregătită de Andrea Mandorlini a bifat o singură victorie, la care s-au adăugat șase remize și trei eșecuri.



”U” Cluj e pe locul nouă cu 14 puncte. Trupa lui Ioan Ovidiu Sabău, eliminată din Conference League încă din al doilea tur, are trei victorii, cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri.



Marian Iancu susține că CFR Cluj trebuie să-și completeze neapărat locul pentru a reveni în cursă și a obține accederea în play-off-ul Superligii României! Altfel, vor exista, în opinia afaceristului, mari probleme pentru echipa lui Mandorlini.



Cât despre ”U” Cluj, Marian Iancu semnalează faptul că ”șepcile roșii” trebuie să investească mai mult.



Marian Iancu râde de două echipe din Superliga: ”No money, no funny! Din două, una nu faci bună!”



”CFR Cluj nu pierde, dar nici nu câștigă, doar pentru faptul că nu au jumate de lot, adică nu acoperă faza defensivă și nu au antrenor.

﻿Faza ofensivă ține clubul pe linia de plutire, dar, dacă nu vor completa lotul și nu vor găsi soluția optimă pentru banca de rezerve, vor fi în pericol să nu prindă play-off-ul.



'U' Cluj se mișcă bătrânește, trăiește ca un pensionar, modest și gândește pesimist la ceea ce urmează. Din cele două clujence nu faci una 'bună'. Ce au fost și ce vor fi, doar ei pot alege. No money, no funny! Evident”, a scris Marian Iancu pe Facebook.



Cum arată clasamentul Superligii

