Fundașul central Leo Bolgado și mijlocașul Alin Fică urmează să semneze cu Rapid, dar plecările de la CFR Cluj de astăzi nu se limitează la cei doi jucători care vor ajunge în Giulești.

Astăzi, ardelenii au anunțat plecarea atacantului ghanez Emmanuel Mensah (21 de ani), care a jucat, foarte puțin ce-i drept, inclusiv în dubla europeană cu Lugano, 0-0 și 1-0, prinzând câteva minute pe final în ambele manșe.

Emmanuel Mensah, împrumutat la Gloria Bistrița



”🙏🏻 Mult succes, Emmanuel Mensah!

🫱🏻‍🫲🏻 Cluburile CFR 1907 Cluj și Gloria Bistrița au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului nostru, Emmanuel Mensah, la formația bistrițeană pentru un sezon! ⚽

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă! 💪🏻”, a anunțat CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook a clubului.

