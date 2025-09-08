Fundașul central Leo Bolgado și mijlocașul Alin Fică urmează să semneze cu Rapid, dar plecările de la CFR Cluj de astăzi nu se limitează la cei doi jucători care vor ajunge în Giulești.
Astăzi, ardelenii au anunțat plecarea atacantului ghanez Emmanuel Mensah (21 de ani), care a jucat, foarte puțin ce-i drept, inclusiv în dubla europeană cu Lugano, 0-0 și 1-0, prinzând câteva minute pe final în ambele manșe.
Emmanuel Mensah, împrumutat la Gloria Bistrița
”🙏🏻 Mult succes, Emmanuel Mensah!
🫱🏻🫲🏻 Cluburile CFR 1907 Cluj și Gloria Bistrița au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului nostru, Emmanuel Mensah, la formația bistrițeană pentru un sezon! ⚽
Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă! 💪🏻”, a anunțat CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook a clubului.
Dan Șucu îl lasă pe Gigi Becali cu ochii în soare! Rapid a deturnat fundașul de la CFR Cluj dorit de FCSB
Dan Șucu a acționat decisiv în ultima zi a perioadei de transferuri din Liga 1 și i-a suflat lui Gigi Becali unul dintre jucătorii doriți la FCSB.
Fundașul central brazilian Leo Bolgado, de la CFR Cluj, va îmbrăca tricoul vișiniu, deși se afla și pe radarul vicecampioanei.
În Giulești nu a sosit singur. Rapid a rezolvat "la pachet" și aducerea mijlocașului Alin Fică, de la aceeași echipă.
După ce a ratat transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș, Gigi Becali își reîndreptase atenția către Leo Bolgado, o țintă mai veche a sa. Patronul celor de la FCSB a ezitat însă să facă o ofertă oficială, în contextul în care Neluțu Varga solicita cel puțin 700.000 de euro pentru apărătorul brazilian.