OFICIAL După plecările lui Leo Bolgado și Alin Fică, CFR Cluj se desparte acum și de atacantul care a jucat în dubla cu Lugano!

După plecările lui Leo Bolgado și Alin Fică, CFR Cluj se desparte acum și de atacantul care a jucat &icirc;n dubla cu Lugano! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Schimbările de lot continuă la gruparea ardeleană.

TAGS:
Emmanuel MensahCFR ClujLeo BolgadoAlin FicaGloria Bistrita
Din articol

Fundașul central Leo Bolgado și mijlocașul Alin Fică urmează să semneze cu Rapid, dar plecările de la CFR Cluj de astăzi nu se limitează la cei doi jucători care vor ajunge în Giulești.

Astăzi, ardelenii au anunțat plecarea atacantului ghanez Emmanuel Mensah (21 de ani), care a jucat, foarte puțin ce-i drept, inclusiv în dubla europeană cu Lugano, 0-0 și 1-0, prinzând câteva minute pe final în ambele manșe.

Emmanuel Mensah, împrumutat la Gloria Bistrița

🙏🏻 Mult succes, Emmanuel Mensah!

🫱🏻‍🫲🏻 Cluburile CFR 1907 Cluj și Gloria Bistrița au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului nostru, Emmanuel Mensah, la formația bistrițeană pentru un sezon!

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă! 💪🏻, a anunțat CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Dan Șucu îl lasă pe Gigi Becali cu ochii în soare! Rapid a deturnat fundașul de la CFR Cluj dorit de FCSB

Dan Șucu a acționat decisiv în ultima zi a perioadei de transferuri din Liga 1 și i-a suflat lui Gigi Becali unul dintre jucătorii doriți la FCSB.

Fundașul central brazilian Leo Bolgado, de la CFR Cluj, va îmbrăca tricoul vișiniu, deși se afla și pe radarul vicecampioanei.

În Giulești nu a sosit singur. Rapid a rezolvat "la pachet" și aducerea mijlocașului Alin Fică, de la aceeași echipă.

După ce a ratat transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș, Gigi Becali își reîndreptase atenția către Leo Bolgado, o țintă mai veche a sa. Patronul celor de la FCSB a ezitat însă să facă o ofertă oficială, în contextul în care Neluțu Varga solicita cel puțin 700.000 de euro pentru apărătorul brazilian.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
Profesorii protestează &icirc;n prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
ARTICOLE PE SUBIECT
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului &icirc;n preliminarii!
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului în preliminarii!
ULTIMELE STIRI
San Marino U21 - Rom&acirc;nia U21 &icirc;n preliminariile EURO 2027, LIVE marți de la ora 21:30 pe Pro Arena și VOYO!
San Marino U21 - România U21 în preliminariile EURO 2027, LIVE marți de la ora 21:30 pe Pro Arena și VOYO!
Roș-albaștrii respiră ușurați! Anunțul așteptat de la Charalambous despre B&icirc;rligea și Alibec
"Roș-albaștrii" respiră ușurați! Anunțul așteptat de la Charalambous despre Bîrligea și Alibec
Piteștenii s-au răzg&acirc;ndit &icirc;n privința lui Tudose, dar Becali e de neclintit: Acum nu-l mai vreau eu, să se &icirc;nvețe minte!
Piteștenii s-au răzgândit în privința lui Tudose, dar Becali e de neclintit: "Acum nu-l mai vreau eu, să se învețe minte!"
Becali, laude pentru transferul făcut de Dinamo: &bdquo;Excepțională mutare!&ldquo;
Becali, laude pentru transferul făcut de Dinamo: „Excepțională mutare!“
Dinamo, &icirc;ncă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai t&acirc;năr jucător al echipei
Dinamo, încă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai tânăr jucător al echipei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea &icirc;n Rom&acirc;nia: Frate, ce e asta? Eu plec! . Apoi, a decis să-și ia cetățenia

Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea în România: "Frate, ce e asta? Eu plec!". Apoi, a decis să-și ia cetățenia

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n celelalte meciuri ale serii

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale serii

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n finala cu italianul Sinner

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a întâmplat în finala cu italianul Sinner

Regula lui Olăroiu, lecție pentru Rom&acirc;nia: &bdquo;Fără asta, n-ai ce căuta la națională!&ldquo;

Regula lui Olăroiu, lecție pentru România: „Fără asta, n-ai ce căuta la națională!“

Kylian Mbappe, fără inhibiții: &rdquo;El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă&rdquo;

Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”

CITESTE SI
Profesorii protestează &icirc;n prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

stirileprotv Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

stirileprotv PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

&Icirc;n timp ce Europa este vizată de sabotaje, Rom&acirc;nia nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: &bdquo;La noi nu s-a &icirc;nt&acirc;mplat!&rdquo;

stirileprotv În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!