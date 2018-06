Cupa Mondiala 2018. Toate LOTURILE celor 32 de echipe! Franta e cea mai valoroasa: 1,08 MILIARDE EURO!

Urmareste Cupa Mondiala 2018 pe www.sport.ro!

Joi incepe Cupa Mondiala 2018 cu meciul dintre gazda Rusia si Arabia Saudita. 32 de echipe iau startul la cea mai importanta competitie internationala din fotbal. Germania este detinatoarea trofeului si una din marile favorite de acest an. Nemtii s-au impus in fata Argentinei in finala din 2014, scor 1-0, cu un gol marcat in prelungiri de Mario Gotze.

Franta are insa cel mai valoros lot la editia din acest an, potrivit site-ului transfermarkt.de. 1.08 miliarde e euro este cota estimata a vedetelor lui Didier Deschamps. Francezii sunt urmati in clasament de Spania, Brazilia si Germania.

La pariuri, Brazilia are cota cea mai mica - 5 pentru primul trofeu Mondial din 2002. Urmatoarele sunt Germania - cota 6, Spania - cota 6.5, Franta - cota 7.5, Argentina si Belgia - ambele cu cota 11.

Cote cel mai bun marcator

Va fi o lupta apriga si pentru Gheata de Aur a Mondialului. Neymar are cota cea mai mica - 9. El este urmat de Griezmann - cota 11, Leo Messii - cota 12, Timo Werner - cota 15, Gabriel Jesus, Romero Lukaku si Harry Kane - toti cota 17. Cristiano Ronaldo are cota 19 sa devina golgheter la Mondialul din Rusia.

PREZENTARE LOTURI COMPLETE DIN TOATE GRUPELE

►Prezentarea echipelor din Grupa A - Rusia, Arabia Saudita, Egipt, Uruguay

►Prezentarea echipelor din Grupa B - Portugalia, Spania, Maroc, Iran

►Prezentarea echipelor din Grupa C - Franta, Australia, Peru, Danemarca

►Prezentarea echipelor din Grupa D - Argentina, Islanda, Croatia, Nigeria

►Prezentarea echipelor din Grupa E - Brazilia, Elvetia, Costa Rica, Serbia

►Prezentarea echipelor din Grupa F - Germania, Mexic, Suedia, Coreea de Sud

►Prezentarea echipelor din Grupa G - Belgia, Panama, Tunisia, Anglia

►Prezentarea echipelor din Grupa H - Polonia, Senegal, Columbia, Japonia

►PROGRAMUL COMPLET AL CUPEI MONDIALE DIN RUSIA 2018

►CELE 12 STADIOANE PE CARE SE JOACA LA CUPA MONDIALA DIN RUSIA 2018