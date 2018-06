"Extraordinar!" Prima reactie a lui Pancu dupa ce Rapidul si-a recapatat identitatea! Ce rol va ocupa Pancu

"Este extraordinar, ne-am recapatat identitatea!", a spus Pancu la Ora exacta in sport, dupa ce a aflat ca Academia Rapid va deveni, oficial, "Rapid".

Echipa se pregateste de Liga a 3-a, dar mai are de trecut un baraj, cu campioana judetului Giurgiu.

"Asta era singurul lucru care ne lipsea, pentru a ne recupera identitatea."

"Trebuia sa fim in regula si din punct de vedere juridic."

"Urmeaza sa ne organizam repede, avem de rezolvat multe probleme. In primul rand, baza de antrenament, pentru ca in acest an am platit foarte multi bani pentru baza. Apoi, formarea grupelor de juniori, selectiile. Trebuie sa facem si cateva transferuri pentru Liga a 3-a".

Pancu nu va mai juca pentru Rapid din sezonul viitor, dar va ramane in club, ca responsabil de tot ceea ce inseamna partea tehnica.

"Rolul meu va deveni oficial de director tehnic, ma voi ocupa de partea tehnica, de ceea ce inseamna transferurile, antrenorii, grupele de juniori."

"Trebuie sa formam fotbalisti care sa duca spiritul mai departe", a mai spus Pancu la Ora exacta in sport.