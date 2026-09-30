GALERIE FOTO L-a luat pe sus! Cum a oprit Matteo Duțu un contraatac în România U21 - Finlanda U21

L-a luat pe sus! Cum a oprit Matteo Duțu un contraatac în România U21 - Finlanda U21 Nationala U21
SPORT.RO
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România U21 - Finlanda U21 se joacă pe PRO ARENA și VOYO.

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Romania U21Finlanda U21România U21 - Finlanda U21Matteo Duțu
Din articol

”Tricolorii” mici au început cu o ocazie mare meciul de la Târgoviște cu Finlanda. Eduard Radaslavescu a bifat o șansă importantă încă din minutul doi.

Matteo Duțu, fault dur în meciul decisiv al României

Zece minute mai târziu, nordicii puteau lansa un contraatac periculos, dar acesta a fost oprit cu o alunecare dură de Matteo Duțu, fundașul lui Dinamo. Marius Soderback a fost cel care a scos lovitura liberă.

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Totul s-a petrecut chiar sub ochii arbitrului, dar nu i-a arătat nici măcar cartonașul galben fundașului de la Dinamo. Finlandezii s-au ales cu un fault, iar ”tricolorii” mici au smuls câteva secunde prețioase pentru a se replia.

Reamintim că România este obligată să câștige la o diferență de trei goluri pentru a spera la barajul pentru EURO 2027. În meciul tur, Finlanda s-a impus cu 2-0, iar primul criteriu de departajare în cazul în care două echipe se află la egalitate de puncte este meciul direct.

Echipele de start din România U21 - Finlanda U21

  • România U21: Lefter - Dorobanțu, Duțu, Pașcalău, Ciobotaru - Banu, Cîmpean, Radaslavescu - Burnete, Vermeșan, Doicaru. Rezerve: Sandu, Bărăitaru, Guțea, Trică, Stoian, Șuteu, Pîrvu, Mihai, Biliboc. Antrenor: Costin Curelea.
  • Finlanda U21: Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Kangasniemi, Galvez - Hyrylainen, Siltanen - Moller, Mentu, Soderback - Talvitie. Rezerve: Europaeus, Happonen, Helen, Korkko, Mero, Pippola, Simojoki, Turkki, Vaisto. Antrenor: Mika Lehkosuo.

Clasamentul Grupei A

  • 1) Spania - 21 de puncte
  • 2) Finlanda - 19 puncte
  • 3) România - 16 puncte
  • 4) Kosovo - 11 puncte
  • 5) Cipru - 3 puncte
  • 6) San Marino - 0 puncte

Lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile României U21:

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
  • Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);
  • Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);
  • Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).
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