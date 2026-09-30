”Tricolorii” mici au început cu o ocazie mare meciul de la Târgoviște cu Finlanda. Eduard Radaslavescu a bifat o șansă importantă încă din minutul doi.

Matteo Duțu, fault dur în meciul decisiv al României

Zece minute mai târziu, nordicii puteau lansa un contraatac periculos, dar acesta a fost oprit cu o alunecare dură de Matteo Duțu, fundașul lui Dinamo. Marius Soderback a fost cel care a scos lovitura liberă.