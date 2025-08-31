La conferința de presă de după meci, Mirel Rădoi s-a plâns de condițiile precare de la Stadionul Municipal din Botoșani: "Nici hârtie igienică nu aveam la baie! Nu puteam să folosesc ce era înăuntru. S-a stricat și aerul condiționat, nu mergea nimic. Ăștia suntem noi în 2025. Botoșani încearcă să joace fotbal, se investește, dar, din păcate, nu e ok".

Valeriu Iftime: "Hârtia de la grupul sanitar nu e o treabă așa de gravă, dar putem spune că avem niște vestiare din 1970"



Rădoi s-a plâns de condițiile de la Botoșani și la flash-interviu: "Vă spun sincer. Aș fi fost mulțumit și cu 0-0 la ce am văzut după ce am plecat de la flash-interviu. După ce am văzut la Clinceni, nu credeam că o să mai văd astfel de lucruri în 2025. Așa că aș fi semnat numai ca să plecăm mai repede".



Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, admite că există probleme serioase la stadionul din Botoșani, însă spune că absența hârtiei igienice "nu e o treabă așa gravă". În același timp, omul de afaceri respinge acuzația lui Mirel Rădoi potrivit căreia FC Botoșani a tras de timp în partida de duminică seară.



"Acest domn simpatic, Mirel Rădoi, poate vorbi de vestiarul de la baie, de multe lucruri care nu sunt la Botoșani. Hârtia de la grupul sanitar nu e o treabă așa de gravă, dar putem spune că avem niște vestiare din 1970.



În schimb, dacă vrei să ironizezi echipa care a luat galben în minutul 2 dintr-o fază care nu spunea mai nimic, eu cred că Rădoi ar trebui să se considere norocos azi că a făcut egal cu noi. E adevărat, Craiova a avut ocazii, dar nu poți să ironizezi echipa FC Botoșani.



Am tras de timp noi? Ce Dumnezeu?! A fost un stadion plin, lumea a scandat FC Botoșani, fanii au făcut valuri, am dat un gol frumos. Asta a fost!



Eu cred că Botoșaniul va avea un stadion bun de fotbal, dar după ce trece perioada asta complicată. Acum ne concentrăm pe lucrurile serioase propuse de Guvernul Bolojan. Dacă vom scoate acele inechitățile cu salariile, o să vedeți că lumea se poate însănătoși și vom deveni o țară normală, care se poate gândi la un stadion nou.



Acum avem un gazon bun. Sper ca primarul să se țină de cuvânt. El caută o soluție financiară să facem vestiarele. Tribunele sunt vai de mama lor, dar nu vreau să mai discut subiectul ăsta", a spus Valeriu Iftime, la GSP Live.

