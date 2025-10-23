FC Botoșani este în continuare lider în Superligă, cu victorii pe linie în ultimele cinci etape și 28 de puncte după 13 runde. Moldovenii sunt la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.



În ultima etapă, echipa pregătită de Leo Grozavu a câștigat cu 2-0 pe terenul lui U Cluj, meci care a dus la schimbarea antrenorului în tabăra ”studenților”. FC Botoșani pare într-o formă excelentă, dar nu este nici măcar printre favoritele la titlu în opinia bookmakerilor.



Rapid, noua favorită la titlu după ultima etapă din Superligă



Rapid a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Dinamo din ultima etapă și este noua favorită pentru titlu, cu o cotă de 2.50 pentru primul succes în campionat după o pauză de 23 de ani.



A doua favorită este Universitatea Craiova, ocupanta locului trei, cu o cotă de 2.75, iar favorita numărul trei este Dinamo, cu o cotă de 6.



FCSB, de pe locul 12, este văzută drept favorita numărul patru pentru un nou titlu în Superligă, cu o cotă de 7, iar FC Botoșani este abia a cincea, cu o cotă de 25.



Cotele pentru câștigarea titlului în Superligă:



Rapid - 2.5

Universitatea Craiova - 2.75

Dinamo - 6

FCSB - 7

FC Botoșani - 25

CFR Cluj - 30

FC Argeș - 40

Universitatea Cluj - 50

Farul Constanța - 75

Oțelul Galați - 75

UTA Arad - 100

Unirea Slobozia - 150

Petrolul Ploiești - 1.500

Hermannstadt - 2.000

Csikszereda Miercurea Ciuc - 3.500

Metaloglobus București - 5.000



Dumitru Dragomir: ”La FCSB, haosul e mai mare decât la CFR Cluj!”



Dumitru Dragomir a explicat care este în opinia sa cauza problemelor de la FCSB și CFR Cluj, cele două echipe care au dominat campionatul în ultimii ani, dar care, în acest sezon, par să nu se mai regăsească.



”S-a întâmplat exact ce am prevăzut eu. Sunt mai multe cauze, conducerea nu e coordonată cu jucătorii. Unii jucători sunt mulțumiți, alții sunt nemulțumiți, se acumulează multă pierdere de energie, multe frustrări și atunci nu îți iese jocul. În afară de asta, au plecat jucători de valoare, nu ai cu cine să îi înlocuiești.



Dacă intră în play-off, FCSB și CFR ar trebui să vină cu șampania de acasă, normal ar trebui să intre amândouă, că sunt echipe bunicele, nu grozave, dar bunicele, doar că sunt dezordonate la ora asta, haos mare la echipă. La FCSB, haosul e mai mare”, a spus Dumitru Dragomir pentru PRO TV și Sport.ro.

