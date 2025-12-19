„Oracolul din Bălcești” consideră o aberație intenția lui Gino Iorgulescu de a reduce campionatul la doar 12 formații.



Fotbalul românesc fierbe după ce în spațiul public a apărut scenariul restructurării masive a primului eșalon. Gino Iorgulescu dorește un campionat mai suplu, motivând decizia prin problemele financiare acute ale cluburilor și lipsa unor stadioane conforme, promițând totodată condiții de licențiere mult mai drastice.



Ideea nu a fost primită deloc bine de predecesorul său. Dragomir, care a pierdut șefia LPF în fața lui Iorgulescu la alegerile din 2013, susține că fotbalul românesc este transformat într-un laborator de teste eșuate, dând ca exemplu negativ actualul sistem cu înjumătățirea punctelor.



„Suntem experimentul altora”



„Aţi văzut ce vor să facă la LPF? Vor să reducă numărul de echipe la 12. Băi, sunteţi bolnavi mintali? Numai dacă sunt bolnavi pot face aşa ceva. Au stricat cu play-off-ul, înjumătăţesc punctele. De ce nu fac aşa englezii, spaniolii, nemţii, italienii? Eu zic să facem şi noi cum fac ăştia. Noi suntem mereu cobai, suntem experimentul altora”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.



De cealaltă parte, Gino Iorgulescu și-a apărat proiectul, explicând pentru ProSport că realitatea economică și infrastructura precară nu permit un campionat stufos.



Dragomir nu este singura voce contestatară. Patronii cu greutate din Liga 1, precum Gigi Becali, Victor Angelescu sau Iuliu Mureșan, s-au poziționat deja pe baricade, refuzând categoric ideea restrângerii numărului de participante.

