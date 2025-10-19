Derby-ul Dinamo – Rapid marchează și revenirea lui Liviu Ungureanu în fruntea galeriei din Giulești. Poreclit "Bocciu", acesta nu a mai avut voie să calce pe stadion după ce a fost cercetat în "Dosarul Pyro".



Duel de la distanță între PCH și Peluza Nord Rapid: "Azi îl aveți în față pe Bocciu / S-a întors vocea a doua a lu’ Salam"



Aproximativ un an a stat "Bocciu" departe de stadion, timp în care au apărut tensiuni între grupările care formează galeria Rapidului. Spiritele s-au calmat acum, la derby-ul cu Dinamo, iar rapidiștii au luat cu asalt Arena Națională – deși Dinamo este echipa gazdă.



Astfel, Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Nord s-au duelat de la distanță prin intermediul mai multor bannere. În galeria foto de mai jos le puteți vedea pe cele mai importante.



Mesajele transmise de dinamoviști:



"S-a întors după un an vocea a doua a lu' Salam"



"Dacă vreți să ajungeți departe, puneți burțile pe carte!"

"Forza Mister! Când zi de zi vrea răul ca lui să ne supunem, rămâi modelul nostru: un tackling și-l răpunem"



Ce au scris rapidiștii:

