Derby-ul Dinamo – Rapid marchează și revenirea lui Liviu Ungureanu în fruntea galeriei din Giulești. Poreclit "Bocciu", acesta nu a mai avut voie să calce pe stadion după ce a fost cercetat în "Dosarul Pyro".
Duel de la distanță între PCH și Peluza Nord Rapid: "Azi îl aveți în față pe Bocciu / S-a întors vocea a doua a lu’ Salam"
Aproximativ un an a stat "Bocciu" departe de stadion, timp în care au apărut tensiuni între grupările care formează galeria Rapidului. Spiritele s-au calmat acum, la derby-ul cu Dinamo, iar rapidiștii au luat cu asalt Arena Națională – deși Dinamo este echipa gazdă.
Astfel, Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Nord s-au duelat de la distanță prin intermediul mai multor bannere. În galeria foto de mai jos le puteți vedea pe cele mai importante.
Mesajele transmise de dinamoviști:
- "S-a întors după un an vocea a doua a lu' Salam"
- "Dacă vreți să ajungeți departe, puneți burțile pe carte!"
- "Forza Mister! Când zi de zi vrea răul ca lui să ne supunem, rămâi modelul nostru: un tackling și-l răpunem"
Ce au scris rapidiștii:
- "Bocciu în inimile noastre, este și va fi!"
- "Dacă vrei să ajungi primul, aleargă singur. Dacă vreți să ajungeți departe, mergeți împreună"
- "Numele vostru provoacă greață, din Berlin până la Volga rusească"
- "Rapid a fost mereu pentru voi o muză. Azi îl aveți în față pe Bocciu, unicul lider de peluză"
- "Vindeți mici pe la Obor, mirosiți năucitor!"