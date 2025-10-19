FOTO ȘI VIDEO Duel de la distanță între PCH și Peluza Nord Rapid: "Azi îl aveți în față pe Bocciu / S-a întors vocea a doua a lu' Salam"

Dinamo și Rapid se înfruntă în această seară în cel mai tare meci al etapei cu numărul 13 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.

Derby-ul Dinamo – Rapid marchează și revenirea lui Liviu Ungureanu în fruntea galeriei din Giulești. Poreclit "Bocciu", acesta nu a mai avut voie să calce pe stadion după ce a fost cercetat în "Dosarul Pyro".

Aproximativ un an a stat "Bocciu" departe de stadion, timp în care au apărut tensiuni între grupările care formează galeria Rapidului. Spiritele s-au calmat acum, la derby-ul cu Dinamo, iar rapidiștii au luat cu asalt Arena Națională – deși Dinamo este echipa gazdă.

Astfel, Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Nord s-au duelat de la distanță prin intermediul mai multor bannere. În galeria foto de mai jos le puteți vedea pe cele mai importante.

Mesajele transmise de dinamoviști:

  • "S-a întors după un an vocea a doua a lu' Salam"
  • "Dacă vreți să ajungeți departe, puneți burțile pe carte!"
  • "Forza Mister! Când zi de zi vrea răul ca lui să ne supunem, rămâi modelul nostru: un tackling și-l răpunem"

Ce au scris rapidiștii:

  • "Bocciu în inimile noastre, este și va fi!"
  • "Dacă vrei să ajungi primul, aleargă singur. Dacă vreți să ajungeți departe, mergeți împreună"
  • "Numele vostru provoacă greață, din Berlin până la Volga rusească"
  • "Rapid a fost mereu pentru voi o muză. Azi îl aveți în față pe Bocciu, unicul lider de peluză"
  • "Vindeți mici pe la Obor, mirosiți năucitor!"
Mesajul transmis de "Bocciu" înaintea meciului

Înainte de a pleca spre Arena Națională, Liviu Ungureanu a transmis un mesaj către toți fanii Rapidului:

"Revin acasă, alături de voi! Vreau să mulțumesc din suflet tuturor suporterilor care mi-au fost alături în această perioadă grea, în care nu am avut voie să fiu prezent pe stadion la meciurile marelui Rapid. A fost o perioadă lungă și dificilă, dar strigătele voastre, energia voastră și susținerea necondiționată mi-au dat putere să merg mai departe. Fiecare meci l-am trăit de la distanță, dar cu sufletul în peluză, alături de voi.

În sfârșit, la următorul meci, mă voi întoarce în tribune, acolo unde fericirea, pasiunea și bucuria se unesc într-un singur ideal: susținerea Rapidului.

Viața de suporter este un sentiment extraordinar - greu de înțeles pentru unii, dar imposibil de uitat pentru cei care o trăiesc cu adevărat. Ahoe pentru cei din vechea Troie!", a scris "Bocciu", pe Facebook.

