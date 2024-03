Pe cel mai mare stadion al țării a existat un show pirotehnic atât din partea peluzei rapidiste, cât și din cea a celor de la FCSB, în timpul derby-ului.

Joi, 14 martie, Daniel Niculae, președintele giuleștenilor, a fost ”săltat” de mascați într-un dosar care vizează grupul infracțional organizat și utilizarea materialelor pirotehnice din rândul suporterilor rapidiști.

Alături de Daniel Niculae au fost audiate 17 persoane, iar șeful de galerie al Rapidului, Liviu Ungurean, alias ”Bocciu”, a fost între timp trimis după gratii.

Noi detalii în dosarul ”Pyro”. Cum au fost introduse materialele pirotehnice la Rapid - FCSB: ”Copilul s-a uitat în jur și l-a pus în spatele bannerelor”

Dosarul referitor la galeria rapidistă este întocmit încă din septembrie 2023, iar DigiSport a emis o stenogramă cu privire la modul în care au fost introduse materialele pirotehnice pe stadion la derby-ul cu FCSB.

”Potrivit procesului-verbal din data de 09.03.2024 întocmit de către lucrători din cadrul D.G.J.M.B., în timp ce se aflau în misiunea de asigurare a ordinii și liniștii publice pe Arena Natională, în zona Tribunei I, în jurul orelor 18:55, au observat două persoane de sex bărbătesc, una mai în vârstă și un copil, care s-au deplasat dinspre tunelul central către Peluza Nord, pe marginea suprafeței de joc.

Persoana mai în vârstă avea asupra sa un sac cu mingi, iar copilul avea un troller. Au procedat (n.r. jandarmii) la supravegherea video a acestor două persoane și au observat că, în continuare, persoana mai în vârstă a scos din sac mai multe mingi pe care le-a împărțit altor copii, iar copilul a lăsat troller-ul în spatele porții.

La două minute distanță, copilul s-a uitat in jur, după care a luat troller-ul și l-a dus in spatele bannerelor publicitare, de unde a fost luat de un bărbat îmbrăcat într-o geacă vișinie (neidentificat până in prezent) și aruncat către membrii galeriei Peluza Nord Rapid București. Apoi au identificat cele două persoane, stabilind că persoana în vârstă se numește T. A., iar copilul S. M. (minor 13 ani).

Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, S. M. a declarat în prezența mamei sale (...), că o persoană de sex bărbătesc, îmbrăcată într-o vestă vișinie, pe care nu o cunoaște, i-a dat în zona tunelului un troller să-l ducă în zona galeriei echipei Rapid București, fără să-i spună ce conține. A dus troller-ul în spatele bannerelor publicitare, de unde a fost luat de persoana care i l-a dat și aruncat de aceasta către membrii galeriei Rapid București.

T. A. a declarat că, in jurul orelor 18:50, în timp ce se ducea cu un sac de mingi către Peluza Nord, s-a întalnit în zona tunelului cu S.M., care avea asupra lui un troller. S-au deplasat împreună către Peluza Nord, iar el a inceput să împartă mingiile din sac copiilor, fără a observa ce a făcut S. M. cu troller-ul.

În urma vizionării înregistrărilor video, s-a constatat faptul că troller-ul care a fost aruncat suporterilor rapidiști aflați în peluza stadionului a fost preluat de aceștia din urmă și pasat între ei, ajungând câteva rânduri de scaune în susul peluzei, fiind amplasat sub un scaun și mascat de către alți suporteri care s-au poziționat în dreptul său.

Suporterul neidentificat care a preluat inițial troller-ul și care l-a predat celor din peluză a urcat și el ulterior în peluză, fiind ajutat și tras de către alți membri ai galeriei, după care s-a așezat în partea de sus a peluzei.

Înainte de începerea partidei de fotbal, cât și pe timpul desfășurării meciului Rapid București - F.C.S.B. din data de 09.03.2024, suporterii rapidști au aprins și au aruncat către suprafața de joc mai multe articole pirotehnice”, se arată în dosar, conform DigiSport.