Dinamo a picat pe locul 5, dar ”câinii” joacă luni pe Arena Națională meciul cu Farul Constanța din această etapă.

Oltenii sunt urmați în ”careul de ași” din Superligă de trei formații cu același număr de puncte, 19, despărțite de golaveraj: FC Botoșani (foto - Enriko Papa ), Rapid (cu un meci mai puțin disputat) și FC Argeș.

După ultimele trei partide din etapa a zecea din Superligă (runda continuă însă duminică și luni), FC Botoșani - FCSB 3-1, FC Argeș - U Cluj 1-0 și Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, oltenii rămâne lideri, în ciuda primei înfrângeri stagionale.

Bogdan Andone a zis tot, extrem de sincer, după FC Argeș - U Cluj 1-0



Nou-promovata FC Argeş a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, la Mioveni, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de tunisianul Adel Bettaieb (65), fost jucător la ''U''.

Antrenorul Bogdan Andone a vorbit la final despre victorie în contextul în care cu o zi înaintea partidei a decedat tatăl lui Dani Coman, președintele echipei piteștene.

”Știam că întâlnim o echipă extrem de experimentată, cu jucători care știu să gestioneze foarte bine momentele jocului. Era foarte important să ne ridicăm la un nivel bun de intensitate și agresivitate, lucru pe care l-am făcut în mare parte a meciului.

Vreau să-i felicit pe băieți, s-au bătut cu o echipă de play-off, care a jucat în cupele europene, care are un antrenor experimentat și jucători cu calitate.

Au dat dovadă de caracter, mai ales că pentru noi a fost o zi tristă. Din păcate, pierderea tatălui lui Dani Coman a avut loc dimineață, a fost o atmosferă destul de apăsătoare. L-am cunoscut și eu în ultimele zile pe tatăl său, îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-a dat putere băieților să câștige un meci important.

Punctele ne interesează, da, pentru ele jucăm. E important să arătăm ca o echipă care joacă fotbal, care are atitudine. Încă o dată, mă bucur pentru băieți pentru că își văd munca de la antrenamente răsplătită”, a declarat Andone, potrivit Digisport.

