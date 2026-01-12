OFICIAL OUT de la FC Hermannstadt! Băiatul fostului jucător al lui Dinamo a semnat cu noua echipă

Continuă mutările iernii în Superliga României.

Fostul internațional de juniori Ianis Mihart, extremă stânga în vârstă de 21 de ani, a plecat de la FC Hermannstadt, sub formă de împrumut, la CSC Șelimbăr din Liga 2.

”Bine ai venit, Ianis Mihart!

În baza bunei colaborări cu vecinii de la FC Hermannstadt, tânărul mijlocaș ofensiv se alătură călăreților roșii până la finalul sezonului.🤝🏻

Ianis, în vârstă de 21 de ani, va îmbrăca tricoul călăreților roșii pentru următoarele 6 luni. Format la nivel de juniori la Universitatea Craiova și CFR Cluj, acesta a acumulat experiență la nivel de seniori evoluând pentru Ripensia Timișoara, Metaloglobus, CSM Focșani și FC Hermannstadt.

Mult succes ! 🔴⚪”, a postat divizionara secundă.

Ianis Mihart este fiul lui Cornel Mihart

Legitimat la Hermannstadt din vara lui 2024, Mihart a jucat în acest sezon într-un singur meci oficial pentru sibieni.

El a fost integralist în 3-1 cu FC Botoșani din faza grupelor.

Ianis este fiul lui Cornel Mihart, fost fundaș în prima ligă (176 de meciuri și 10 goluri), inclusiv la Dinamo, dar și la Astra Ploiești, Petrolul Ploiești și Jiul Petroșani.

Foto: Ionut Tabultoc/SPORT PICTURES, CSC 1599 Șelimbăr 

