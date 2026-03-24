Dorin Rotariu a văzut că a venit Mirel Rădoi la FCSB și a spus lucrurilor pe față

La momentul redactării acestui articol, clasamentul din play-off este extrem de strâns. Lider este Universitatea Cluj, cu 33 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova. Podiumul este completat de Rapid București, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj (30), FC Argeș (28) și Dinamo București (26).

În schimb, FCSB luptă în play-out, unde ocupă primul loc, cu 27 de puncte, la două peste UTA Arad. Roș-albaștrii au înregistrat până acum o victorie și un egal.

Despre situația echipei și despre instalarea lui Mirel Rădoi a vorbit și fostul jucător al clubului, Dorin Rotariu.

„Normal nu cred că ar trebui să fie emoții (n.r - să nu termine FCSB pe primul loc). Însă niciodată nu poți să știi ce se va întâmpla. Pentru că a fost schimbarea de antrenor și atunci când vine un antrenor nou sunt alte idei, altă tactică și este puțin timp la dispoziție pentru a face o echipă foarte bună”, a spus Rotariu pentru PRO TV și Sport.ro.

În prezent, Dorin Rotariu evoluează la Eyüpspor, unde a bifat 26 de meciuri în acest sezon, cu trei goluri și o pasă decisivă.

Fotbalistul a ajuns la FCSB în octombrie 2023, cu așteptări mari, însă aventura sa în tricoul roș-albastru a fost scurtă. A ieșit rapid din planurile patronului Gigi Becali și a părăsit clubul la începutul lunii februarie 2024.