”Briliantul”, fost internațional român și golgheter all-time al echipei naționale, cu 35 de reușite, la egalitate cu Gică Hagi, se declară impresionat de ascensiunea lui Cătălin Cîrjan (23 de ani), mijlocașul lui Dinamo.



Doi jucători din Superligă au reușit să-l impresioneze pe Adrian Mutu: ”Au crescut foarte mult”



Mutu a remarcat progresul lui Cîrjan, care este și în acest sezon unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui Dinamo. În plus, acesta a primit și banderola de căpitan din partea lui Zeljko Kopic.



Pe lângă Cîrjan, Mutu l-a menționat și pe Daniel Bîrligea la capitolul ”progres” în acest an.



”Cîrjan cred că e unul dintre jucătorii care au crescut foarte mult, cu Bîrligea, cred că sunt jucătorii români care au făcut un progres bun”, a spus Mutu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Ionuț Nedelcearu vrea să revină la Dinamo: ”Ăsta e visul meu”



Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Nedelcearu spune că, dacă s-ar întoarce în România, o va face doar la Dinamo București.



Fundașul vrea să-și îndeplinească visul, acela de a cuceri un trofeu cu echipa sa de suflet.



”Cu Dinamo am vorbit, au mai fost câteva echipe interesate. Am spus de la început, dacă revin în România, doar Dinamo va fi.



Sper și ăsta e visul meu, ca într-o zi să câștig un trofeu sau trofee cu Dinamo”, a spus Nedelcearu, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

