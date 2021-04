"FCSB era mai buna cand eram eu antrenor! E o diferenta mare!" Reactia soc a lui Dica dupa esecul din playoff! Ce jucatori ar fi vrut in echipa lui

FCSB a ratat in weekend sansa de a se distanta la 4 puncte de CFR Cluj, principala contracandidata la titlu.

Ros-albastrii au fost invinsi, in a treia etapa a playoff-ului Ligii 1, de Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-2, si au ramas pe prima pozitie a clasamentului, dar la doar un punct de CFR Cluj.

Nicolae Dica a comentat situatia de la FCSB si a punctat faptul ca, pe vremea cand el era antrenorul FCSB-ului, echipa avea un lot mai bun fata de cel din prezent.

"Eu cred ca aveam un lot mai valoros. E o diferenta destul de mare. Din echipa actuala, poate Olaru sa intre in locul lui Teixeira pentru ca mi se pare mai marcator. Eventual Vlad, cu forma de acum, in locul lui Balgradean. Echipa mea din 2017/18 cred ca era mai buna, per total", a declarat Nicolae Dica, potrivit Telekom Sport.

Actualul secund al echipei nationale a stat pe banca FCSB-ului din iunie 2017 pana in decembrie 2018, conducand echipa in 80 de meciuri, dintre care 46 s-au incheiat cu victorie.