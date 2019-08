Doi fosti jucatori URIASI ai lui Juventus, REFUZATI de Becali pentru postul de antrenor! Unul dintre ei e secundul lui Olaroiu in China

FCSB - Mlada Boleslav din turul 3 preliminar Europa League e in direct la PROTV, joi, 21:30!

Au fost zile de foc la FCSB. Gigi Becali a pornit din nou cautarile pentru banca tehnica, iar patronul FCSB a primit numeroase propuneri. Printre acestea se numara si doi fotbalisti de legenda ai nationalei Italiei, dar care sunt la inceput de drum in meseria de antrenor.

Gianluca Zambrotta si Mauro Camoranesi s-au aflat printre numele propuse la FCSB sustine GazetaSporturilor. Cei doi fosti mari jucatori ai lui Juventus si ai nationalei Italiei au fost insa refuzati de Becali. Zambrotta, in varsta de 42 de ani, a jucat 7 ani la Juventus, si-a inceput cariera de antrenor in 2013, iar in prezent este secundul lui Olaroiu la Jiangsu Suning. Camoranesi are tot 42 de ani, a jucat 8 ani la Juventus, si-a inceput cariera de antrenor in 2015 si a antrenat pana acum in Mexic si Argentina.

Gigi Becali nu a fost impresionat de CV-ul celor doi si a refuzat discutiile cu ei desi exista un precedent. In 2004, Zenga venea la Steaua dupa doar un sezon petrecut la FC National si cu CV important doar ca jucator.