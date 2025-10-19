Devenit liderul celor de la Rapid în startul acestui sezon, după plecarea lui Cristi Săpunaru, Alex Dobre a devenit și ținta rivalilor de la Dinamo. După ultimul meci de campionat, 3-1 contra celor de la Farul, Alex Dobre a cântat alături de galeria Rapidului și a înjurat rivala Dinamo.

Alex Dobre: "Nu mai înjur!"

Huiduit și înjurat de dinamoviști la derby-ul de duminică pentru gesturile făcute în Giulești, Dobre și-a schimbat atitudinea. Căpitanul Rapidului i-a și promis unui suporter că nu va mai înjura rivala.

"Alex, să nu mai înjuri Dinamo, mă!", i-a strigat un fan lui Dobre, care făcea poze cu suporterii, după meci. "Nu mai înjur, gata!", a replicat căpitanul giuleștenilor.

"Felicitări, în seara asta ați fost mai buni", "Dacă se grăbea puțin Dinamo, jucai la Dinamo, dar nu s-a grăbit", i-au mai strigat suporterii lui Dobre, semn că spiritele s-au calmat între cele două tabere.

În plus, imediat după finalul meciului, Alex Dobre a mers să îi salute pe cei de la Dinamo. I-a strâns mâna lui Zeljko Kopic, iar ulterior a stat puțin de vorbă și s-a îmbrățișat cu secundul Florentin Petre, semn că a existat o reconciliere.

