A jucat doar patru meciuri pentru FCSB, acum poate prinde transferul carierei! E dorit in Premier League: Becali l-a dat dat afara dupa si-a dat autogol in 13 secunde

A jucat doar patru meciuri la FCSB, iar acum poate ajunge in Premier League.



Artur Jorge, jucator pe care FCSB l-a folosit in doar patru partide, este dorit de Southampton, penultima echipa din Premier League. Potrivit jurnalistilor portughezi de la A Bola, englezii ofera 1,5 milioane de euro in schimbul fundasului, iar cei de la Vitoria Setubal sunt de acord cu suma. Cluburile vor incepe negocierile oficiale imediat ce se deschide perioada de mercato.

Artur Jorge a venit la FCSB in vara anului 2017, imprumutat de la Sporting Braga. Jorge a debutat cum nu se poate mai prost in tricoul FCSB, cu un autogol dupa doar 13 secunde de joc. Dupa acest moment, Artur Jorge a mai jucat intr-un meci de campionat si in doua de Cupa Romaniei.

La finalul sezonului, Gigi Becali a refuzat sa-i prelungeasca intelegerea astfel ca jucatorul a revenit la Sporting Braga. Portughezii l-au cedat la randul lor la Vitoria Setubal acolo unde Jorge Artur a reusit sa se integreze, iar evolutiile din acest sezon ii pot aduce transferul in Premier League.