Dayana Yastremska, cel mai sexy fan al echipei Dinamo Kiev socheaza: vrea o cariera in modelling dupa ce va castiga primul turneu de Grand Slam

Dayana Yastremska se gandeste la o cariera in modelling, dar prioritatea sa actuala este castigarea unui turneu de mare slem.

La 20 de ani, Dayana Yastremska este una dintre jucatoarele multitalentate ale circuitului WTA. Dincolo de cele trei titluri WTA din palmares, Yastremska este apreciata pentru frumusetea sa, motiv pentru care ucraineanca a declarat ca ia in considerare o cariera in modelling.

"M-am gandit la o cariera in modelling, dar mai tarziu. Prima data trebuie sa castig un turneu de Grand Slam," a afirmat Dayana Yastremska pentru presa ucraineana, informeaza Gazeta.

Interesele si hobby-urile Yastremskai cuprind nu doar moda, ci si fotbalul, sport in care Dayana este fanul echipei Dinamo Kiev, actualmente antrenata de Mircea Lucescu. "Imi place foarte mult fotbalul, obisnuiesc sa si joc cand am timp. Sustin Dinamo Kiev si Barcelona. Nici nu pot descrie cat de mult imi lipsesc fanii, atat in tenis, cat si in fotbal. Imi place sa joc pentru voi!”, a adaugat Dayana Yastremska.

Cat despre pasiunea sa pentru muzica si melodiile deja lansate pe Instagram, Dayana Yastremska le-a oferit explicatii fanilor tenisului: "Am doua melodii gata de inregistrat. Oamenii nu inteleg ca acesta e hobby-ul meu si ca il fac in timpul liber. Unii imi scriu ca atentia mi-e distrasa de la tenis, au o atitudine negativa. Chiar ma intreb daca ar trebui sa merg mai departe," a completat Yastremska.

Dayana Yastremska s-a duelat o singura data cu Simona Halep pana in prezent, in optimile turneului de la Roma din acest an, meci incheiat scor 7-5, 6-4 pentru numarul 2 WTA.