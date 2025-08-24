Tehnicianul nu s-a arătat surprins de prestația excelentă a elevilor săi și a identificat cauza principală a degringoladei din tabăra clujeană: șocul umilinței din Conference League.



Imediat după victoria care a adâncit criza fostei campioane, Balint a dezvăluit că semnele unui meci mare din partea gălățenilor erau vizibile de la antrenamentele din timpul săptămânii.



"Am făcut un joc bun. Nivelul exprimării echipei a fost bun. Știam, pentru că am văzut ce s-a întâmplat săptămâna asta la antrenamente. E drept, mai avem mult de lucru, dar victoria asta este foarte importantă. Aveam nevoie să simțim acest sentiment după o victorie", a spus antrenorul Oțelului.



"Eliminarea din Europa doare foarte tare"

Balint a explicat și de unde crede că au venit erorile monumentale ale clujenilor, precum gafa lui Bolgado de la primul gol sau eliminarea aceluiași fundaș. Antrenorul consideră că presiunea psihologică acumulată după umilința din Europa și-a spus cuvântul.



"E un moment greu pentru ei. Îmi pare rău. Această eliminare din Conference League doare foarte tare, și din punct de vedere sportiv, dar și financiar. Aceste greșeli au venit pe fondul acestei apăsări psihologice", a punctat Balint.



Tehnicianul l-a lăudat și pe eroul partidei, Patrick Fernandes, autorul unui hat-trick: "Îi cunoșteam calitățile. Arată din ce în ce mai bine. Chiar dacă a avut o problemă medicală, a avut nevoie de timp să își găsească ritmul".



În final, Laszlo Balint și-a setat deja următorul obiectiv: "Este important să mergem la Miercurea Ciuc, să legăm două victorii. Mai avem mult de muncă".

