'I-a dat de l-a julit!' :)) Imagini incredibile cu piciorul lui Nistor dupa intrarea lui Rauta: "Am glezna cat capul meu!" 

Craiova s-a impus in derby-ul cu Dinamo, de pe teren propriu, 1-0.

Andrei Ivan a inscris singurul gol al partidei, care a fost extrem de intensa. Dan Nistor a simtit pe pielea lui intensitatea meciului, dupa ce Rauta l-a lovit si a trebuit sa fie schimbat in minutul 76.

La finalul meciului, Nistor a dezvaluit, in stilul propriu, ca are glezna extrem de umflata, iar ulterior a postat si pe retelele de socializare o poza in care i se vede piciorul.

"Glezna e aproape cat capul meu, din cauza asta am fost schimbat. Finul meu, Rauta, 'm-a controlat', cine altcineva?", a spus Dan Nistor la finalul meciului.