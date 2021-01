Primarul Iasului vrea sa intre in echipa la urmatorul meci: "Tot luam 3-0 sau 4-0, ce mai conteaza?!"

Primarul Iasului, Mihai Chirica, a reactionat dupa rezultatele modeste obtinute de Poli in ultimele meciuri.

Chirica ii ironizeaza pe jucatori si cere implicare mai mare din partea fotbalistilor pe care ii plateste. Primarul foloseste ironii dure si la adresa adversarilor intalniti de Poli in Liga 1, "comune care graviteaza in jurul unor orase" si care i-au "batut pe moldovenii viteji de le-a sunat apa in cap". Chirica ii cere lui Daniel Pancu sa-l foloseasca si pe el in urmatoarele jocuri. :)

"Am si eu meciuri vazute din copac, sustin fotbalul de cand ma stiu. Misiunea nea e sa fac sali de sport, sa fac terenuri, bazine pentru copii, sa fie sanatosi, sa sustin cat imi permite legea tot ce pot sa sustin. Cei care au salarii de 3-4-5-10 000 de euro pe luna - sa joace fotbal, altfel sa nu-si ia salariul. Salariul il platesti unui cetatean daca a realizat ce si-a propus. Daca nu-mi fac treaba, daca dorm pe mine, daca ma impiedic pe scarile primariei, sa nu-mi iau salariul.

Am platit aproape 4 milioane de lei acestui club. Au 14 sau 17 puncte din 19 etape, asta inseamna ca n-au nici macar un punct pe etapa. Ma duc si eu sa joc un meci si iau bataie. Ce te pui ca e 3-0 sau 4-0? Stau si eu si iau bataie, stiu si eu sa iau bataie de la Voluntari, de la Chindia, tot felul de echipe d-astea.... Nu pare sa fie nicio capitala, sunt niste comune care graviteaza in jurul unor orase.

Ii prind pe moldovenii astia vrednici si ii ard pe toti! Daca joaca acasa, spun ca e vineri, e vina primarului, in regulamentul nostru scrie ca vinerea luam bataie. Sa le fie rusine. Iasul este Iasi, e capitala Moldovei, centru academic, are filiala de Academie, are doctori in stiinta adevarati, nu facuti. Daca nu stiu sa joace pentru Iasi, poate o sa joace si pentru noi cineva. Ce sa fac? Sa ma duc sa le zic: "da, ba, gol?" Asta e viata. Primarul are alte treburi: scoala pe 8 februarie, Spital Regional de Urgenta, sunt multe", a comentat Chirica la ultima conferinta de presa.

Poli Iasi e pe ultimul loc in Liga 1, cu 15 puncte acumulate in 18 etape.