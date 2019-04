Ce spune „cel mai mare betiv din istoria lui Dinamo” despre situatia lui Tamas: “I-au facut un bine ca l-au arestat. Poate se mai racoreste un pic”

Un fost jucator dinamovist spune ca Gabi Tamas avea nevoie de o lectie, pentru ca a luat-o si continua pe un drum gresit.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Constantin David (77 de ani) a facut parte din marea echipa a lui Dinamo, care a dominat autoritar campionatul romanesc la inceputul anilor '60. Un jucator talentat, el a mai evoluat la Progresul, CFR Rosiori, Dinamo Pitesti si Dinamo Bacau, de unde s-a retras dupa un meci cu Arsenal Londra. Este cunoscut si ca unul dintre cei mai mari bautori din istoria fotbalului romanesc si "cel mai mare betiv din istoria lui Dinamo", intr-o activitate pe care recunoaste ca a ridicat-o la nivel de arta, motiv pentru care pe cartea sa de vizita scrie „Academician Profesor Doctor in Stiinte Alcoolice".

Fosta extrema a lui Dinamo a comentat pentru Sport.ro incidentul in care a fost implicat recent Gabriel Tamas. Fundasul lui Hapoel Haifa a fost retinut, a stat mai multe zile la inchisoare si se afla acum in arest la domiciliu, dupa ce politia israeliana l-a suprins baut, ruland cu 205 km/h si fara permis de conducere valabil.

“Am fost la meciul lui Dinamo si vorbea toata lumea de situatia creata de Tamas. E un baiat talentat, jos palaria ca sportiv! Dar e clar ca nu stie cand sa se opreasca si face si urat la bautura, e teribilist. Au mai fost si alti jucatori mai batrani care beau. De exemplu, era unul, Olaru, caruia i se spunea „Tuiculita”, pentru ca bea o tuica inainte de meci ca sa ii mearga bine. Bautura trebuie sa o bei tu, nu sa te bea ea. Una e sa te duci la un chef, sa bei si sa te simti bine, alta e sa te transformi in pericol public. In momentul in care te bea bautura, s-a dus si cariera, si omenia.

Eu zic ca i-au facut un bine ca l-au tinut in arest, ca sa isi mai revina, sa se racoreasca un pic <la racoare>. Am inteles ca avea de nu stiu cate ori mai mari alcoolemia si viteza decat limitele legale si nu avea nici permisul in regula... Cand bei mai mult iti dispare orice simt pe care il ai, dispar reflexele, se schimba si comportamentul. Noi aveam o vorba, despre situatia care apare dupa bautura si la batranete: <de la mijloc in sus vrei de toate, de la mijloc in jos tot e mort>. Se aduna si la el, si varsta, si bautura, si uzura, si accidentarile... Nu mai poti sa tii si paharul si volanul.

Eu nu am urcat niciodata baut la volan. Lasam chei, lasam permis, lasam masina si plecam fara. Luam un taxi si imi vedeam de drum. Am avut si colegi care ma intrebau: <Ce facem cu masina? O lasam aici? E pacat!>. Dar lasam tot acolo, pentru ca stiam ca e foarte periculos. Nu erau atatea masini ca acum, dar acum sunt taxiuri, aplicatii de chemi soferi sa te ia si sa te duca unde vrei...

Singurul meu sfat pentru el e: <gandeste-te ce faci maine>. Ce ai facut ieri sau astazi se stie, dar ce faci maine e important. Inainte, de bine, de rau, fotbalul nu era profesionist, era amator si aveai si serviciu. Cand terminai cu fotbalul, intrai in profesional, indiferent ca erai la MAI, MApN sau alte institutii. Aveai sigur un mijloc de subzistenta. Dar acum ce faci, daca nu ai scoala si nu esti repartizat nicaieri?

Credeti ca mai are toate milioanele de euro castigate si poate sa o tina intr-o petrecere toata viata? Nu a dat banii pe apa sambetei? Daca ii place sa stea atat prin cluburi, poate se face DJ, ca sa puna muzica si sa petreaca. Dar si acolo trebuie sa fii meserias, ca te huiduie lumea si te bate cu sticle goale, daca nu te pricepi. O sa vada el ca viata e un bumerang, ce a facut el in tinerete cu altii, o sa faca altii cu el acum, la batranete. Imi pare rau de el, ca fotbalist si coleg e extraordinar, dar se pare ca a luat-o pe un drum pe care care nu mai ai ce sa-i faci, trebuie sa se ajute singur”, a declarat David pentru Sport.ro.