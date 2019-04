EXCLUSIV | Oferta facuta de Mitica Dragomir pentru Dinamo, IN DIRECT la PRO X: "Atat ii dau lui Negoita! La Dinamo doar suporterii si Rednic merita banii"

Mitica Dragomir spune ca ar fi tentat sa se implice in fotbal din postura de patron. Dinamo reprezinta o atractie, dar acolo trebuie sa existe implicare din partea unor oameni mult mai potenti financiar spune el.

Daca ar putea lua clubul cu un milion de euro, Mitica Dragomir spune ca s-ar implica la Dinamo. El a vorbit la PRO X despre posibilitatea vanzarii clubului de catre Ionut Negoita.

Dragomir a aflat ca Negoita a vandut o parte din terenul de la Saftica si spune ca nu mai sunt multe de cumparat la Dinamo.

"Da, domnule, daca e ieftin sigur ca sunt tentat! Eu ii dau un milion de euro lui Negoita pe Dinamo acum. Eu am zis ca brandul Dinamo cu tot cu stadion poate face 30 de milioane. Si cu stadion, si cu Saftica. Dar eu am inteles ca la Saftica au cam vandut pamantul.



Acum ce sa mai vanda? Lotul si un loc in Liga I. Singurii care ar costa ceva bani ar fi suporterii si Mircea Rednic.

Ce m-au mai injurat astia de la Dinamo. Dar sa stiti ca sunt de admirat de multe ori. Sunt si huligani printre ei, dar nu poti sa nu admiri coregrafiile alea ale lor. Ca nu sunt eu de acord cu pocnitorile lor, asta e altceva.

La noi in tara numai Tiriac, daca ar fi dispus sa dea 10.000.000 din banii lui fara sa-i mai vada inapoi, ar putea sa se mai implice la Dinamo. Altcineva nu! Sau poate Giovani, dar el nu se baga in asa ceva!

Rednic poate lua clubul doar daca mai are 3-4 oameni pe langa el. Iti trebuie multe zeci de milioane ca sa incepi.



Cu Badea trebuiau sa se comporte altfel. Ei nici nu i-au platit datoriile. El este unul dintre putinii care ar putea sa tina Dinamo, dar nu stiu daca mai e tentat. A fost el deranjat de ceva, de nu mai e interesat...", a spus Dragomir la PRO X.