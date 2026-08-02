Daniel Oprița, furios după debutul dezamăgitor al Stelei: „Execrabil! E un dezastru”

Daniel Oprița, furios după debutul dezamăgitor al Stelei: „Execrabil! E un dezastru” Liga 2
SPORT.RO
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Daniel Oprița a răbufnit după înfrângerea Stelei din prima etapă de Liga 2.

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Steaua a fost învinsă de CSM Slatina, scor 1-2, într-un meci din prima rundă a Ligii 2.

Fundașul Mario Bărăitaru (19 ani) a deschis scorul în minutul 43. După pauză, Steaua a egalat prin Alexandru Dinu (22 de ani), dar nu a putut să întoarcă rezultatul.

Mai mult, același Baraitaru a punctat pentru 2-1 în minutul 65, astfel că a adus o victorie mare pentru Slatina la începutul sezonului din Liga 2.

Daniel Oprița: „Este un teren execrabil, dezastruos”

Antrenorul Stelei a vorbit despre starea gazonului de Ghencea, gazon de care s-au plâns și cei de la FCSB când au jucat pe stadionul „Steaua”.

Daniel Oprița a punctat faptul că elevii săi se pot simți presați de greutatea tricoului echipei roș-alabastre.

(n.r. despre gazonul din Ghencea) Este un teren execrabil, dezastruos. Poate mai prost ca atunci când a jucat FCSB. Nu am văzut nicio îmbunătățire.

Am văzut că a spus cineva că gazonul arată foarte bine. E un dezastru, nu există. E sub orice critică. E o ciupercă care umblă și nu se găsește, nu poate să o prindă nimeni”, a spus Daniel Oprița, după meci. 

„Ar fi trebuit să se bată, să fie mai curajoși”

”A fost un meci cum mă așteptam, împotriva unei echipe bune, în formă. Noi nici în meciurile amicale nu am arătat așa cum ne-am dorit. Sunt foarte mulți jucători noi, sunt mulți titulari schimbați din sezonul trecut. 

Nu meritam mai mult de un rezultat de egalitate. Am luat două goluri din două faze fixe, din niște greșeli care nu trebuiau să se întâmple. Au fost faze asemănătoare, am primit două goluri identice. Ei au fost echipa mai bună, mai curajoasă. E o victorie meritată.

(n.r. a contat că suporterii au protestat, a fost liniște pe stadion?) Poate, dar nu ar fi trebuit să conteze. Ar fi trebuit să se bată, să fie mai curajoși. Sunt jucători care nu s-au ridicat la nivelul acestui joc. Au fost fricoși. Probabil și numele Steaua e unul cu greutate și apasă destul de greu pe umerii lor”, a mai spus Oprița. 

Steaua - CSM Slatina 1-2 | Echipele de start:

  • Steaua: Iancu - Răsdan, Dinu, Carlos, Ilie - Albu, Pacionel, Grillo - Rotaru, Camara, Barbu
  • Rezerve: Pletea, Adăsăcăliței, Vlăsceanu, Albu, Călugărescu, Coadă, Pedro, Chipirliu, Nofitovici
  • CSM Slatina: Răcășan - Munoz, Bărăitaru, Riza, Șerbănică, Năstăsie, Răuță, Matiș, Sorescu, Magyari, Granja
  • Rezerve: Preduț, Georgescu, Ureche, Stancu, Lăpădătescu, Gheoroae, Velea, Bordușanu, Stan

În următoarea etapă din Liga 2, Steaua va juca tot pe teren propriu, în compania celor de la CSM Râmnicu Vâlcea. CSM Slatina va juca pe teren propriu cu CS Dinamo București.

În sezonul precedent, Steaua a reușit să prindă play-off-ul, pe care l-a încheiat pe locul cinci. Nu mai puțin de două promovări directe și un baraj a ratat clubul din Ghencea din cauza formei de organizare.

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