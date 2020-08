BREAKING NEWS: Scene INCREDIBILE dupa promovarea Stelei in liga a 3-a! Ca la derby-urile din alte vremuri: ultrasii au luat cupele si au aprins torte si fumigene! Show TOTAL

Steaua a castigat playoff-ul de promovare in Liga a 3-a dupa 8-1 cu Argesul Mihailesti si 6-0 cu Baraganul Ciulnita.

A fost nebunie la Modelu, localitatea din Giurgiu unde s-a disputat barajul.

Cateva sute de fani au fost alaturi de stelisti. Distractia a inceput inca din timpul partidei cu Ciulnita, care a fost doar o formalitate. Suporterii au intrat la finalul meciului pe gazon si s-au bucurat cu jucatorii si cu staff-ul tehnic.

Antrenorul Oprita anunta ca, pe langa obiectivul de a promova in B, Steaua isi propune si sa joace cat mai mult in Cupa Romaniei. Ar putea s-o intalneasca pe FCSB!

"Nu ar fi trebuit sa ne facem probleme, mai ales la ce lot aveam. Trebuie sa ne bucuram, erau asteptari foarte mari si e bine ca am reusit sa intram. Chiar ma gandeam ce planuri am.. Azi si maine o sa stau, apoi n-o sa am vacanta, trebuie sa ma gandesc la jucatori. Nu avem foarte multi juniori, trebuie sa cautam. Ne punem pe treaba. Echipa e formata, in mare. Avem acelasi obiectiv: promovarea. O sa mergem in Ghencea sa sarbatorim cu fanii. Sunt extraordinari. Au facut o atmosfera... Le multumim ca sunt alaturi de noi! Vrem si in Cupa Romaniei sa jucam cat mai mult. Vrem un Steaua-FCSB, Steaua-Rapid, Steaua-Dinamo, sa aducem o echipa de Liga 1 sa joace cu noi", a spus Oprita.

Sursa video: Steaua TV