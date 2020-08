FOC SI FUM ca dupa super derby-urile de altadata! S-a APRINS TOT CARTIERUL, soferii au oprit sa vada NEBUNIA din fata stadionului! Scene incredibile in Ghencea

Steaua a promovat in Liga a 3-a la 3 ani de la reinfiintarea sectiei de fotbal a CSA.

Dupa doua tentative esuate cu Lacatus pe banca, ros-albastrii au reusit sa intre in C cu Daniel Oprita antrenor.



Sarbatoarea a inceput pentru ros-albastri la Modelu, unde a avut loc meciul cu Baraganul Ciulnita (6-0). Distractia adevarata a fost insa in Ghencea, unde ultrasii si-au facut de cap cu un show pirotehnic ca la marile derby-uri! Tot cartierul s-a aprins, iar mai multi suferi au oprit sa asiste la spectacol.

Tweet Steaua promovare Citeste si: