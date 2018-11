DINAMO - FCSB | Decizia luata de Dica inainte de derby: "Il auzeam pe la antrenamente!" Ce se intampla cu Gnohere

Dica a clarificat situatia banderolei de la FCSB.

Nicolae Dica a explicat gestul lui Florin Tanase de la partida cu Voluntari cand a parut ca a refuzat sa preia banderola dupa iesirea de pe teren a lui Planici. Antrenorul FCSB-ului a explicat si cum a ajuns Gnohere capitan.

"Benzar a avut banderola si in loc sa se duca sa i-o dea lui Filip, nu si-a dat seama ca era Filip in teren si s-a dus sa i-o dea lui Tase. Si i-am facut semn dupa aia sa i-o dea lui Filip. Si asta a fost tot. Poate putea sa treaca neobservat acel lucru, sa ia banderola si i-o ducea el, dupa lui Filip, pentru ca ii spuneam eu sa i-o duca lui Filip. Dar in timpul jocului, presiunea rezultatului, a meciului, nu si-a dat seama si a avut acea reactie.



Planic este primul capitan. Cu Bizonul a fost asa, ca isi dorea foarte mult, il auzeam pe la antrenamente. Am avut o discutie cu staff-ul si cu MM si am zis: hai sa il punem pe Bizonul capitan. Si a fost foarte bine, pentru ca a avut o evolutie buna. In afara de faptul ca a reusit sa marcheze, a avut asa, o placere de a juca. L-am vazut in minutul 90, pe faza de joc, Bizo a venit in careu si a respins, a venit din atacant, a ajuns sa fie fundas. Am vorbit cu el dupa meci si a zis: pai, banderola mi-a dat putere" a spus Nicolae Dica la Telekom Sport.