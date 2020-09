Dezvaluiri de SENZATIE de la Dinamo! Contra, seful suprem la club! Agentul lui Morata, implicat in transferurile facute de spanioli 

Cosmin Contra pare sa aiba mana libera asupra transferurilor de la Dinamo.

Cosmin Contra are putere deplina in ceea ce consta decizia sosirilor si plecarilor de la Dinamo. Sefii spanioli au mare incredere in tehnicianul pe care l-au instalat de scurt timp. Pablo Cortacero si Rufo Collado doar definitiveaza afacerile, insa "Gurita" are mana libera in privinta jucatorilor. Desigur, tehnicianul in varsta de 44 de ani se consulta si cu Juan Melero, „Eminenta cenusie” al noului proiect de la Dinamo, omul care supervizează din Spania managementul de la Bucuresti, conform GSP.

Contra a primit putere de decizie si asta se poate observa si dupa venirea celor trei fotbalisti care au avut legatura cu fotbalul spaniol.

De asemenea, "Gurita" a negociat foarte clar si contractul sau cu Dinamo. Antrenorul are o clauza de reziliere de 300.000 de euro pe care o va primi in cazul in care spaniolii il vor indeparta de la echipa. Acesta nu a dorit sa semneze acordul cu "cainii" pana cand avocatii sai nu au studiat toate detaliile financiare si contractuale.