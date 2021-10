Dinamo a pierdut un proces la TAS! Fotbalistul adus de Mircea Rednic care trebuie să recupereze o sumă importantă

Gruparea din Ștefan cel Mare a pierdut un proces la tas. Jordan Mustoe, fotbalist ce a evoluat trei meciuri pentru Dinamo, în 2019, a reușit să câștige un proces. El fusese adus de Mircea Rednic.

După trei meciuri în care nu a convins, Dinamo i-a reziliat contractul. El a susținut că semnătura lui a fost falsificată, iar Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a oferit câștig de cauză, anunță Fanatik.

Dinamo trebuie să îi achite 50 de mii de euro fotbalistului englez ajuns la 31 de ani. După plecarea din Ștefan cel Mare, el a mai jucat pentru Al-Nasr, Patro Eisden și Finn Harps.

„Am colaborat cu Dinamo și, de fiecare dată când colaborez cu ei, apar problemele. Am semnat cu Jordan Mustoe în 2019. Am plecat cu el tot în scandal, am ajuns la TAS.

El a semnat un contract pe doi ani și a fost dat afară cu semnătura falsificată, așa că mi se pare normal ceea ce Jordan a trebuit să facă”, declara, în luna mai, pentru GSP, Laurette Nogo, impresara care a contribuit la transferul lui Mustoe la Dinamo.