Echipamente atipice la derby: nici Dinamo si nici FCSB nu vor purta culorile traditionale in meciul de duminica

Ros-albastrii si alb-rosii vor fi imbracati in alb si negru duminica in derby.

FCSB si-a prezentat astazi noul echipament de rezerva, alb (cu o tenta albastra) cu maneci bleu, pe care stelistii il vor imbraca duminica in derby.

"Chiar daca este echipament pentru meciurile in deplasare, noul kit va fi folosit in premiera in primul meci de pe teren propriu din sezonul acesta, in Derby-ul impotriva celor de la FC Dinamo Bucuresti", a anuntat FCSB la prezentarea noilor tricouri.

Dinamo joaca in negru



Nici Dinamo nu va imbraca primul echipament, cel rosu, chiar daca alegerea stelistilor le-ar fi permis asta.

Dinamo va juca in echipamentul negru in meciul de duminica seara.

FCSB - Dinamo se joaca de la ora 21:00, pe Arena Nationala.