Rămas fără club, fără bani și fără perspective, francezul a fost salvat de fratele său mai mare, care i-a oferit o șansă neașteptată.



Din stradă, în Bundesliga! Norocul care i-a schimbat viața dinamovistului: „Am dat totul”



Karamoko a fost crescut la academia celor de la Strasbourg, însă la finalul junioratului nu a primit contract de profesionist.



„Fie te opreau, fie trebuia să-ți găsești altceva. Eu am fost refuzat și eram fără nimic”, povestește el. Norocul i-a surâs datorită fratelui său, Hamadou, fotbalist la Nantes B, care l-a pus în legătură cu un agent.



Acesta i-a aranjat câteva probe în Germania, iar într-un meci amical disputat în fața unei formații din liga a 4-a, Karamoko a impresionat și i s-a oferit un contract. Totuși, înainte de a semna, a venit telefonul salvator: Wolfsburg l-a invitat în probe.



„Am dat totul. Am jucat un amical cu o echipă franceză, Coq, am marcat și am primit contractul”, a povestit atacantul, care a ajuns să debuteze chiar în Bundesliga. A bifat 8 minute pentru Wolfsburg, într-un meci cu Mainz, în februarie 2020.



În carieră, Karamoko a mai evoluat la LASK Linz, FC Copenhaga, Videoton și Ujpest, iar în această vară a ajuns în Superliga, la Dinamo București.