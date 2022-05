Răzvan Zăvăleanu se declară dezamăgit de parcursul sportiv al echipei din ”Ștefan cel Mare”, având în vedere că, spune acesta, planul de reorganizare a mers foarte bine până în acest punct. Administratorul judiciar din ”Ștefan cel Mare” este impresionat și de interesul uriaș din partea fanilor pentr meciul retur cu Universitatea Cluj (în tur, ardelenii au câștigat cu 2-0).

Răzvan Zăvăleanu: ”Din '90, niciodată nu s-a închis casa așa de repede”

„Presiunea este mare, această echipă este extraordinar de iubită, n-a retrogradat niciodată, nimeni nu-și punea problema că se putea întâmpla așa ceva. Trăiesc o mare frustrare, tot ce am făcut noi pe partea de insolvență a mers extraordinar de bine, mă refer la ridicarea suspendării dreptului la transferuri, obținerea licenței, încheierea cu succes a litigiului de 1,3 milioane de euro cu Poli Timișoara.

Sper ca măcar acum, în al 12-lea ceas, să fie spălată această rușine. Din '90 încoace, niciodată nu s-a închis casa așa de repede, în două zile!”, a spus Răzvan Zăvăleanu, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

Sezonul dezastruos de Liga 1 a adus-o pe Dinamo în situația de a juca pentru prima oară la barajul de menținere/promovare în prima ligă, cu Universitatea Cluj. ”Câinii” au pierdut cu 2-0 la Cluj și sunt mai aproape ca niciodată de o retrogradare, prima din istoria de 74 de ani a clubului.

Și multe dintre gloriile clubului și-au anunțat prezența la meciul de duminică. Adrian Mihalcea a spus că va fi prezent pe stadion pentru a-i susține pe băieții lui Dusan Uhrin.

„Cu siguranță voi fi fanul echipei din Ștefan cel Mare. Întotdeauna am fost și o să rămân. Nu am mai fost pe stadion la un meci al echipei Dinamo de când am fost dat afară. Eh, duminică voi fi pe stadion. Așa cred, așa îmi spune inima și voi fi acolo. Îmi doresc enorm să rămână în prima ligă.

Cred că pot întoarce rezultatul. Dacă eu am reușit cu Slobozia să nu pierd cu U Cluj, cred că cu puțină determină și mai multe concetrare băieții ăștia de la Dinamo pot întoarce rezultatul”, a declarat Adrian Mihalcea pentru Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.