”Dinamo are 30% șanse”. Un fost mare portar din ”Ștefan cel Mare”, resemnat

Bogdan Stelea nu le dă prea mari șanse celor dela Dinamo pentru evitarea retrogradării.

”Dinamo are șanse 30% să se salveze”

”Să știi că nu poți controla totul într-o confruntare. Și într-un meci obișnuit ai senzația că ești foarte bine, că te-ai antrenat fantastic, ajungi la meci și ești praf. Nu joci nimic. Ei o să fie motivați și o să-și dorească foarte mult. Presiunea e enormă. Poți să ai tu presiunea asta, să tremuri și să îți dorești foarte mult, dar trebuie să mai și poți să faci lucruri.

Trebuie să ai o anumită valoare ca să faci anumite lucruri. Și în momentele cheie în care adversarul îți oferă o breșă, o portiță, trebuie să știi să profiți de ea. Trebuie să fii pregătit. Eu spun că Dinamo are șanse 30% să se salveze, 70% să nu se salveze. La 2-0 e logic. O echipă care are un moral bun știe să profite de un avantaj de 2-0. Pentru ei poate să fie un handicap că lipsește Ely Fernandes”, a spus Bogdan Stelea, la Fotbal Club.

Sezonul dezastruos de Liga 1 a adus-o pe Dinamo în situația de a juca pentru prima oară la barajul de menținere/promovare în prima ligă, cu Universitatea Cluj. ”Câinii” au pierdut cu 2-0 la Cluj și sunt mai aproape ca niciodată de o retrogradare, prima din istoria de 74 de ani a clubului.

Și multe dintre gloriile clubului și-au anunțat prezența la meciul de duminică. Adrian Mihalcea a spus că va fi prezent pe stadion pentru a-i susține pe băieții lui Dusan Uhrin.

„Cu siguranță voi fi fanul echipei din Ștefan cel Mare. Întotdeauna am fost și o să rămân. Nu am mai fost pe stadion la un meci al echipei Dinamo de când am fost dat afară. Eh, duminică voi fi pe stadion. Așa cred, așa îmi spune inima și voi fi acolo. Îmi doresc enorm să rămână în prima ligă.

Cred că pot întoarce rezultatul. Dacă eu am reușit cu Slobozia să nu pierd cu U Cluj, cred că cu puțină determină și mai multe concetrare băieții ăștia de la Dinamo pot întoarce rezultatul”, a declarat Adrian Mihalcea pentru Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.