Din 4 se construiesc 3 si vor fi gata aproape doua :)) Cum suna PLANUL Romaniei de Euro anuntat azi de Guvern! Ce spune Orban

Nationalele care vin in Romania la Euro vor putea folosi arenele din Ghencea si de la Arcul de Triumf pentru antrenamente. Asta promite Guvernul Orban.

Vor fi singurele doua arene care vor fi gata. In Giulesti se va lucra pana toamna viitoare, in timp ce la Dinamo nu s-a depasit blocajul.

"Sunt 3 stadioane, pentru ca la Dinamo nu e reglementata situatia juridica: Rapid, Ghencea si Arcul de Triumf. Toate sunt realizabile. Cel putin doua ar trebui sa fie in stare de functionare pentru Euro. Nu realizate integral, dar terenul de joc, vestiarele sa fie gata. Calea ferata e intr-un mic blocaj pe care sunt convins ca-l vom depasi. Sunt 400 de baze sportive de facut, proiect care se va derula si care este finantat. Dintre investitii, asta ramane problema, stadionul Dinamo. Am vazut ca suporterii Rapidului sunt nemultumiti ca sunt 4000 de locuri in minus fata de proiectul initial al stadionului Giulesti, dar asa a gandit proiectantul, nu ma pot apuca sa schimb proiectul la jumatatea drumului. In cupele europene sau la derby-uri pot sa foloseasca stadionul national", a spus Orban.