Dica ar antrena CSA Steaua! Singurele doua cluburi de la care ar exclude din start orice oferta

Nicolae Dica a fost fortat sa isi dea demisia dupa infrangerea cu CFR Cluj.

Nicolae Dica spune ca singurele doua cluburi de la care ar exclude din start orice oferta sunt Dinamo si Rapid.

In schimb, fostul antrenor FCSB spune ca ar lua in calcul orice oferta. Chiar si de la CSA Steaua.

"Nu as antrena o rivala, ma refer la Dinamo si Rapid. In rest, as antrena orice echipa din Romania."

"Doar la Dinamo si Rapid nu pot merge, ca sunt suporteri care n-ar accepta asta", a spus Dica la Telekomsport.

Intrebat daca ar accepta sa o antreneze pe CSA Steaua, Dica a raspuns: "Eu v-am spus ca doar pe Dinamo si Rapid nu le-as antrena."